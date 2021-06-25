Світовий банк виділить Україні $350 млн – відповідну угоду з установою уклав Кабінет міністрів України. Ці кошти витратять на відновлення економіки у період пандемії коронавірусу, посилення державних інституцій та підтримку вразливих категорій громадян.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, виділені кошти також знадобляться у реалізації проектів щодо розвитку ринку землі, газового сектору та кредитного ринку.

– Ми зможемо реалізувати системні проекти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Україна може отримати компенсацію за вакцинацію від Світового банку. Якщо щеплення від коронавірусу отримає 10 млн громадян, які входять у групи ризику, компенсація становитиме $30 млн.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що для отримання коштів в Україні також потрібно покращити інвестиційний клімат.

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Джерело: Денис Шмигаль