Метро на Троєщину: оголошено тендер на зміну проекту Подільсько-Вигурівської лінії

Комунальне підприємство Київський метрополітен планує змінити проект Подільсько-Вигурівської лінії.

Відповідний тендер на 59,61 млн грн вже оголошено в системі ProZorro, повідомляє прес-служба КП.

Переможець торгів буде зобов’язаний упродовж семи місяців розробити оновлений проект.

– Оновлений проект має відповідати всім сучасним вимогам – від інклюзивності до наявності велосипедних паркінгів не менше ніж на 50 місць. Важлива й інше вимога – в межах одного з вестибюлів або поруч зі станціями будуть розташовані громадські санвузли, – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густельов.

Зокрема, йдеться про коригування проектної документації на будівництво першої ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції Глибочицька до станції Райдужна.

Спочатку буде побудовано ділянку метрополітену на житловий масив Троєщина, де з’являться шість станцій та два пересадкових вузли.

Також будуть побудовані станції Суднобудівна, Затока Десенка, Труханів острів та Райдужна. Довжина ділянки становитиме майже 11 км.

Нові станції також будуть обладнані сучасними інформаційно-навігаційними системами, сучасними тунельними ескалаторами та вантажопасажирськими ліфтами.

Нову вітку розраховано на перевезення 40,8 тис. пасажирів за годину.