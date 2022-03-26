Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців та закликав всіх працювати для того, щоб забезпечувати надійний тил для нашої армії та відновлювати економіку країни.

Він зазначив, що за останні два тижні уряд і парламент переформатували економічну, фінансову, продовольчу, транспортну та енергетичну галузі.

– Радикально зменшені податки для бізнесу. Прибрано більшість регуляцій та бюрократичних паперів. Надано можливість будь-якому підприємцю взяти кредит під 0%. Парламент вчора проголосував за законопроект, який дозволить нам зробити найшвидшу у світі митницю. Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи, – сказав Шмигаль.

Ще один важливий напрямок – це спрощення ввезення гуманітарної допомоги. На підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно.

Шмигаль зазначив, що завдяки міжнародним партнерам та людям з великим серцем по всьому світу до України вже ввезено понад 128 тис. тонн гуманітарних вантажів.

Також продовжуються виплати по оновленій державній програмі єПідтримка, в рамках якої українці вже отримали понад 20,7 млрд грн.

– Ще одна програма, яка також почала діяти – це безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. Ці продукти вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз знаходяться на лінії зіткнення. Для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень, – сказав прем’єр-міністр.

Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень.

Сьогодні, 25 березня, було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську.

– Вже в 11 регіонах України стартувала посівна. У минулому році в цей самий час вона ще не починалась. І ми безмежно вдячні нашим аграріям і всім, хто сьогодні працює в полі, аби забезпечити країну продовольством. Зі свого боку уряд ухвалив рішення про доступ аграріїв до безвідсоткових фінансів та вживає заходів для зниження цін на паливо, – сказав Шмигаль.

Також прем’єр-міністд додав, що уряд працює з усіма країнами та організаціями для отримання безперервної міжнародної фінансової підтримки.