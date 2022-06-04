Пільги для бізнесу залишаться: Гетманцев пояснив, які податки хочуть повернути в Україні

В Україні хочуть повернути лише довоєнне оподаткування імпорту. Водночас пільги для українського бізнесу, ухвалені під час повномасштабної війни, продовжать діяти.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів ведучій програми Вікна-Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Нардеп нагадав, що повернення до довоєнної системи оподаткування є позицією уряду. Але зараз йдеться лише про імпорт.

Зараз дивляться

Водночас буде збережено сплату єдиного податку з обороту в обсязі 2% для фізосіб та підприємств, пільги для малого бізнесу, обмеження на перевірки та штрафи.

– Щодо повернення до довоєнної системи – це чітка позиція Кабінету міністрів, який вніс відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Він полягає в тому, щоб відновити лише імпортні податки на митниці. Двовідсотковий податок, який у березні був проголосований Верховною Радою, залишається. Залишаються пільги для малих підприємців. Залишається обмеження щодо проведення перевірок. Залишається обмеження щодо стягнення штрафів, – наголосив Гетманцев.

Він також поінформував, що в травні податкові надходження до державного бюджету України зросли порівняно з квітнем. За словами нардепа, таке зростання було очікуваним та було закладено в плані надходжень до держбюджету, сформованому до повномасштабної війни.

– Нам вдалося виконати мирний план травня майже повністю, там недовиконано на 700 млн грн. Надходження до бюджету склали 73 млрд грн. Це, з одного боку, характеризує те, що економіка відновлюється, а з іншого – нашу порядність та патріотизм переважної більшості нашого бізнесу, – зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що план надходжень вдалося виконати як завдяки поступовому відновленню економіки, так і великим компаніям, які сплачували податки наперед.

– Дійсно втрати неабиякі, але є й сектори економіки, які відновлюються, працюють та дають можливість людям заробити гроші. З іншого боку, на жаль, є і ті підприємці, які ухиляються від сплати податків зі своїх прибутків, – додав нардеп.

Гетманцев також прокоментував законодавчу ініціативу щодо звільнення військовослужбовців на час війни від сплати боргів за кредитами. За словами нардепа, цей законопроєкт потрібно ухвалити вже через тиждень, коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради.

Гетманцев пояснив, що ідея документа полягає в тому, що на період військових дій та шість місяців по тому колектори, банки, інші фінансові установи не можуть примусово стягувати борги з військовослужбовців та членів їхніх сімей.

– Ми пропонуємо, щоб військовослужбовець міг подати відповідну заяву. І якщо він її подав, то жодні примусові заходи щодо нього та його сім’ї не здійснюються, – заявив нардеп.

Нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко анонсував повернення податку на додану вартість (ПДВ) та ввізних мит на імпортні товари. За його словами, це потрібно для наповнення держбюджету.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.