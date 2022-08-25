Серпень, 25 в 1:19

Європейський Союз надасть Україні нову макрофінансову допомогу на суму до €8 млрд, а також стоятиме з Україною до кінця війни.

Про це написав Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у статті присвяченій Дню Незалежності України та півріччю з моменту вторгнення РФ.

Головний дипломат ЄС назвав російський напад на Україну одночасно “злочином та великим прорахунком”.

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– Президент Путін думав, що уряд України швидко впаде, а президент країни втече. Російський режим також припускав, що ЄС буде розколотий і не зможе дати рішучої відповіді. Але українці згуртувалися для захисту своєї країни та свого суверенітету, виявивши вражаючу хоробрість у боротьбі з агресором. А ЄС зі своїми партнерами продемонстрував безпрецедентну єдність та рішучість підтримати Україну у всіх сферах, – написав він.

Жозеп Боррель додав, що весь світ став свідками воєнних злочинів Росії, масових вбивств та невиборчих нападів на школи та лікарні. Крім того, через російське вторгнення близько 10 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки.

– Це не просто європейська війна, ані з точки зору задіяних принципів, ані з точки зору її конкретних наслідків. У світі, де велика країна може просто вторгнутися в сусідню і порушити принцип незастосування сили таким волаючим чином, усі будуть у меншій безпеці. Ця війна викликає величезні наслідки у всьому світі, – написав Верховний представник ЄС.

Він зазначив, що ЄС був на боці українців із самого початку війни, розуміючи, що на карту поставлено спільну безпеку.

– Ми прийняли шість пакетів дедалі значніших санкцій. Ми вперше в історії профінансували надання військової підтримки країні, яка зазнала нападу, щоб Україна могла дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб утримати українську державу на плаву. Загалом на сьогоднішній день “Команда Європи” мобілізувала €9,5 млрд євро, і ще до €8 млрд макрофінансової допомоги перебуває в процесі підготовки, – повідомив Жозеп Боррель.

Представник ЄС наголосив, що Союз офіційно вирішив, що хоче, щоб Україна в майбутньому стала членом ЄС, “частиною нашої родини”.

– За шість місяців війни Росія окупувала двадцять відсотків території України та значну частину її чорноморського узбережжя. Однак зараз війна явно перейшла у нову фазу, – зазначив він.

Боррель додав, що завдяки військовій підтримці України Заходом вдалося зупинити російський наступ та звільнити деякі райони, особливо на півдні країни у районі Херсона.

Він також наголосив, що агресія Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, а з моменту анексії Криму.

Верховний представник ЄС додав, що Союз має розглянути варіанти щодо того, яку ще допомогу Україні можна було б надати.

Він додав, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має дотримуватися потрійної стратегії: підтримувати Україну, чинити тиск на Росію та вирішувати ширші проблеми, пов’язані з наслідками війни.

– Це буде у центрі дискусій на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні, – наголосив він.

Говорячи про довгострокову перспективу, Боррель порушив питання про те, як Захід зможе не лише закінчити цю війну, а й запобігти новій війні через кілька місяців або років. Це включає питання про те, як дати Україні можливість захистити себе, а також питання про гарантії безпеки, написав він.

– Сьогодні, у День незалежності України та через шість місяців після початку російського нападу, найкраще послання, яке ми можемо дати як ЄС, полягає в тому, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Так, найближчі тижні та місяці будуть дуже складними. Насамперед для українців, які платять за це своїм життям, але також для решти європейців. Але ми не можемо зменшити наші зобов’язання або послабити нашу рішучість, навіть якщо ціна зростатиме. На карту поставлено майбутнє братньої демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки. Ми маємо бути готові заплатити цю ціну: ціну за нашу спільну свободу та нашу спільну безпеку, – написав Жозеп Боррель.

Свою статтю він завершив словами “Слава Україні”.