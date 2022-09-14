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На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для додаткового захисту – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для додаткового захисту – Шмигаль
Фото: Генштаб ЗСУ

На звільнених територіях України удосконалюють та створюють фортифікаційні споруди для захисту від ймовірного повторного нападу російських окупантів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції з журналістами 14 вересня.

– На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди, для того щоб їх захистити від повторного захоплення, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що хоча на тих територіях є певні оборонні споруди, однак влада зробить їх більш правильними та капітальними.

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