Жовтень, 06 в 12:20

Главі Нацбанку України Кирилу Шевченку, який днями подав у відставку, оголошено підозру, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

– САП та НАБУ викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ Укргазбанк, яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн грн. Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів, – пояснюють у відомстві.

За даними слідства, службовці банку уклали фіктивні договори з фізичними та юридичними особами, які нібито як його агенти залучили великих клієнтів. За так звані послуги банк щомісячно незаконно виплачував їм винагороду.

Упродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам банк перерахував понад 206 млн грн державних коштів.

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У кримінальному провадженні підозру оголошено, окрім Шевченка, ще чотирьом колишнім та чинним високопосадовцям банківських установ.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ, тобто йдеть про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою

У САП наголошують, що ці факти не стосуються періоду перебування голови НБУ на цій посаді. Досудове розслідування триває.

4 жовтня Кирило Шевченко оголосив, що подає у відставку. Відповідну заяву він передав на розгляд президенту України Володимиру Зеленському. Причиною назвав проблеми зі здоров’ям.