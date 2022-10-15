Кабмін розширив кредитну програму 5-7-9 на бізнес, що постраждав під час війни

Жовтень, 15 в 14:42

Кабінет міністрів України розширив програму пільгового кредитування 5-7-9 на підприємства, які були зруйновані під час розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Про деталі поінформували в пресслужбі Міністерства економіки України.

Фінансову підтримку від держави на відновлення зруйнованих чи пошкоджених унаслідок боїв виробничих потужностей зможе отримати мікробізнес, малий та середній бізнес.

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Допомога виглядатиме наступним чином: підприємства братимуть кредит на відбудову виробництва, а держава компенсуватиме їм відсотки.

Кредит підприємці зможуть отримати під 9% річних терміном до 5 років. А сума становитиме до 60 млн грн, без урахування кредитів, виданих раніше за програмами державної підтримки.

Виконання зобов’язань за цими кредитами частково забезпечуватиметься державною гарантією (до 80%).

У Мінекономіки також озвучили ключові умови для отримання пільгового кредиту:

Виробничі потужності підприємства під час боїв були зруйновані повністю або частково. Або ж їх викрали російські окупанти, що має документально підтверджуватися.

Підприємство мало функціонувати протягом року до початку повномасштабної війни.

Виробничі потужності, які потрібно відновити, розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, а також не знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

– Рішення сприятиме відновленню виробничого та експортного потенціалу України та економіки нашої держави в цілому, – наголосила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, коментуючи розширення програми.

За оцінками Кабміну, програмою 5-7-9 зможуть скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств.

Як відомо, Доступні кредити 5-7-9% – це держпрограма пільгового кредитування для малого та середнього бізнесу з річним доходом до 50 млн грн і більше. Вона діє з лютого 2020 року.

В проєкті державного бюджету на 2023 рік на неї закладено 16 млрд грн. Станом на кінець вересня-2022 українські підприємства отримали за цією програмою понад 48 тис. кредитів на загальну суму 142,6 млрд грн.

У червні прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що Кабмін планує і надалі розвивати кредитування за програмою 5-7-9, попри зростання облікової ставки НБУ до 25%, а також працює над спрощенням умов для отримання кредитів.