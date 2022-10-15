Кабмин расширил кредитную программу 5-7-9 на бизнес, пострадавший во время войны

Октябрь, 15 в 14:42

Кабинет министров Украины расширил программу льготного кредитования 5-7-9 на предприятия, разрушенные во время развязанной РФ полномасштабной войны.

О деталях проинформировали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Финансовую поддержку от государства на восстановление разрушенных или поврежденных в результате боев производственных мощностей сможет получить микробизнес, малый и средний бизнес.

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Помощь будет выглядеть следующим образом: предприятия будут брать кредит на восстановление производства, а государство будет компенсировать им проценты.

Кредиты предприниматели смогут получить под 9% годовых сроком до 5 лет. Сумма же составит до 60 млн грн, без учета кредитов, выданных ранее по программам государственной поддержки.

Выполнение обязательств по этим кредитам будет частично обеспечиваться государственной гарантией (до 80%).

В Минэкономики также озвучили ключевые условия для получения льготного кредита:

Производственные мощности предприятия во время боев были полностью или частично разрушены. Или же их похитили российские оккупанты, что необходимо документально подтвердить.

Предприятие должно было функционировать в течение года до начала полномасштабной войны.

Производственные мощности, которые необходимо восстановить, расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, а также не находятся на временно оккупированных территориях.

– Решение будет способствовать восстановлению производственного и экспортного потенциала Украины и экономики нашего государства в целом, – подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, комментируя расширение программы.

По оценкам Кабмина, программой 5-7-9 смогут воспользоваться от нескольких сотен до тысячи предприятий.

Как известно, Доступные кредиты 5-7-9% – это госпрограмма льготного кредитования для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 50 млн грн и более. Она действует с февраля 2020 года.

В проекте государственного бюджета на 2023 год на нее заложено 16 млрд грн. По состоянию на конец сентября-2022 украинские предприятия получили по этой программе более 48 тыс. кредитов на общую сумму 142,6 млрд грн.

В июне премьер Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин планирует и дальше развивать кредитование по программе 5-7-9, несмотря на рост учетной ставки НБУ до 25%, а также работает над упрощением условий для получения кредитов.