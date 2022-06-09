Червень, 09 в 17:44

На початку червня Національний банк України різко підвищив облікову ставку на 15 відсоткових пунктів – до 25%. Тепер же у фінустанові вирішили детально пояснити, як такий крок вплине на кредити українців.

Роз’яснення оприлюднені на офіційній Facebook-сторінці НБУ. В Нацбанку зазначили, що довкола зростання облікової ставки точаться багато дискусій, і одна з ключових – можливий негативний вплив цього кроку на кредитування.

Критики підвищення ставки заявляють, що це призведе до подорожчання банківських кредитів для бізнесу й населення, що стримуватиме відновлення української економіки.

Зараз дивляться

Водночас у Нацбанку наголошують: значного негативного впливу на кредити не буде, а кредитні ставки зростатимуть поступово.

– Дійсно, в умовах ринкової економіки причинно-наслідковий зв’язок традиційно такий: слідом за зростанням облікової й депозитних ставок вартість кредитування також зростає. Водночас ми не очікуємо за поточних умов значного негативного впливу від підвищення облікової ставки на обсяги кредитування. По-перше, вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись не на розмір облікової ставки, а на фактичну вартість фондування: депозитів населення та бізнесу. Тож кредитні ставки зростатимуть поступово та співмірно до зростання вартості депозитів і переважно зі збереженням поточного спреду між ними, – наголошується в роз’ясненні.

У Нацбанку також нагадали про існування державної програми Доступні кредити 5-7-9%. За даними НБУ, з початку повномасштабної війни в Україні кредитування зростає переважно за рахунок участі банків у таких держпрограмах. І, наприклад, умовами програми Доступні кредити 5-7-9% передбачено фіксовану ставку для громадян.

– Тож позичальники, як і раніше, матимуть доступ до дешевих кредитів. А ставка, за якою отримують доходи банки, зростатиме паралельно ставкам за депозитами, – йдеться в повідомленні.

Що стосується бізнесу, в НБУ нагадали: ще до підвищення облікової ставки до 25% ставки за новими гривневими кредитами для підприємців повинні були включати плату за ризики. В умовах воєнного стану та повномасштабної війни ризики є значно вищими. А тому і кредитні ставки вже зросли: з 10,8% річних у січні до 13,7% у квітні.

– Але доступ банків та позичальників до державних програм гарантій на портфельній основі знижує ризики та зменшує тиск на кредитні процентні ставки, – додали в НБУ.

Згідно з роз’ясненням, українські банки в умовах війни намагаються підтримати клієнтів, а тому йдуть на поступки тим, хто зазнав фінансових труднощів. Банки пропонують таким клієнтам реструктуризацію та тимчасово нижчі кредитні ставки.

– Такі кроки знижують потенційні втрати самих банків через дефолти позичальників та не мають негативного впливу на капітал, – уточнили в Нацбанку.

У фінустанові нагадали, що головні завдання НБУ зараз полягають у: збереженні макрофінансової стабільності (шляхом уникнення шокових коливань цін та курсу гривні); убезпеченні гривні від знецінення; збереженні довіри до національної валюти; збереженні міжнародних резервів для підтримки української економіки. Саме на це і спрямовано рішення про підвищення облікової ставки.

У травні Національний банк ухвалив рішення про скасування обмежень курсу продажу готівкової валюти. Але офіційний курс гривні до долара США залишився фіксованим: 29,25 грн/долар.