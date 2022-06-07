Зміцнили гривню: економіст пояснив, як підвищення ставки НБУ вплине на українців

Національний банк України, підвищивши облікову ставку з 10% до 25%, фактично пішов назустріч українцям, а не державному бюджету.

Про це розповів колишній перший заступник міністра розвитку економіки України, ексвиконуючий обов’язки міністра, економіст Павло Кухта у коментарі ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

Кухта пояснив, що Національний банк є по суті єдиним джерелом грошей в Україні. І від розміру облікової ставки, яку підвищив НБУ, залежить вартість кредитів та депозитів українців.

Зараз дивляться

Тепер почнуть зростати ставки за гривневими депозитами, а отже українці більш охоче вкладатимуть свої кошти.

– Від цієї ставки залежить, скільки коштують усі кредити, депозити, облігації. Скільки коштують гроші для нас із вами, залежить від розміру ставки Нацбанку. І коли вони так різко підняли цю ставку, вони зробили гроші дорожчими. В нашому випадку це непогано, це добре, тому що вони зробили дорожчою нашу гривню. Вони зробили її привабливішою для того, щоб вкладати в неї гроші. Оскільки зараз почнуть зростати ставки за гривневими депозитами, буде вигідніше вкласти в депозит. Зараз очікувано в якийсь момент зростуть ставки облігацій Міністерства фінансів… Відповідно буде вигідніше туди вкладати гроші, – зазначив Кухта.

Він додав, що рішення НБУ про підвищення облікової ставки також дозволить зупинити падіння гривні та “збити інфляцію” (зростання споживчих цін).

– Це робить гривню привабливішою і дозволяє зупинити, а може й відкотити назад девальвацію, те падіння гривні, яке ми бачили в попередні тижні… Це рішення спрямоване на те, щоб зробити гривню більш сильною до долара та збити інфляцію. В нас інфляція вже 17%, вона зростає далі, й Нацбанку щось потрібно з цим робити. Він ще й додруковує періодично гроші, щоб профінансувати бюджет. Таким чином (через підвищення ставки, – Ред.) вони всю цю ситуацію стабілізують, – пояснив економіст.

Павло Кухта назвав рішення Нацбанку правильним, хоч і незручним для державного бюджету.

– Воно дійсно незручне для бюджету, для Міністерства фінансів. Їм з точки зору фінансування бюджету вигідно, щоб для них друкували гроші та давали їх задешево з боку НБУ. Але це б’є по людях. І Нацбанк тут пішов назустріч людям, а не бюджету, – наголосив економіст.

Водночас Кухта не вважає, що підвищення ставки допоможе перекрити дефіцит держбюджету України. Він пояснив, що в умовах повномасштабної війни наша держава заробляє на місяць приблизно $3 млрд, а витрачає щонайменше $8 млрд. І цей дефіцит нереально закрити власними силами, поки триває війна.

– Діра дійсно велика. Але ми маємо бути реалістами: поки йде війна, цю діру неможливо закрити виключно нашим ресурсом. Неможливо стільки зібрати зараз податками, щоб звести бюджет без дефіциту або з малим дефіцитом. Цю діру потрібно закривати за рахунок допомоги союзників, – заявив економіст.

Коментуючи ідею уряду про повернення податків на імпорт, що завозиться в Україну, Кухта назвав це правильним кроком. За його словами, це частково допоможе поповнити держбюджет.

– Більш того, важко буде розмовляти з донорами про те, що дайте нам гроші, не збираючи при цьому очевидних податків з імпорту, який ще й шкодить нашому виробнику. Тому що по суті склалася ситуація, що наш виробник може зараз платити податків більше, ніж імпорт з-за кордону, – додав економіст.

Варто зазначити, що в травні Національний банк України ухвалив рішення про скасування обмежень курсу продажу готівкової валюти. Але офіційний курс гривні до долара США залишили фіксованим: 29,25 грн/долар.

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