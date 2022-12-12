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Факти / Україна / Суспільство

Для уникнення блекауту: в Україні розробили план щодо підвищення безпеки енергосистеми

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Для уникнення блекауту: в Україні розробили план щодо підвищення безпеки енергосистеми
Фото: Pixabay

В Україні розробили план, спрямований на підвищення рівня безпеки всієї енергетичної системи та уникнення блекауту.

Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, попри побоювання української влади, остання хвиля обстрілів російських окупантів не спричинила повний блекаут.

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Він стверджує, що дуже важко передбачити, наскільки суттєвими можуть бути відключення світла після нових атак армії РФ.

За останніми даними, енергосистема в Україні пошкоджена по-різному. За загального дефіциту на рівні 20% є регіони, де цей дефіцит відчутно суттєвіший через ускладнену подачу живлення, зокрема, йдеться про Київ, Харків, Одесу та Херсон.

Харченко наголошує, що фахівці намагаються якомога швидше постачати енергообладнання, проте частину систем привозять з інших країн. Україні потрібно ще більше трансформаторів та іншого обладнання для відновлення всієї мережі.

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