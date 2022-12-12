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Факти / Україна / Суспільство

ТЕС та АЕС мають більше дати електрики наступного тижня: Кудрицький про відновлення енергосистеми

Юля Захарченко, редакторка стрічки
негода проблеми з електрикою
Фото: Depositphotos

На наступному тижні теплові та атомні електростанції мають дати більше енергії, щоб зменшити дефіцит в українській енергосистемі та постачати більше світла споживачам.

Про це заявив очільник правління ПРАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– На наступному тижні нам буде доступна додаткова потужність АЕС. Очікуємо, що це теж позитивно вплине на зменшення дефіциту електроенергії, який сьогодні спостерігається в енергосистемі, – розповів він.

Кудрицький розповів, що в Укренерго очікують надходження нових енергоблоків від ТЕС, водночас атомні блоки відновили свою роботу в середині тижня після атаки 5 грудня.

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– Це був черговий складний тиждень для енергетиків. У нас було три атаки. Перша масована атака — 70 важких ракет було випущено по українській енергосистемі 5 грудня. Після цього ще одна атака засобами артилерії по енергооб’єктах Донецької області. І атака дронами-камікадзе на півдні України в ніч з 10 на 11 грудня, – зазначає він.

За останніми даними, катастрофічної ситуації на Заході України немає. Проте через негоду виникають складнощі в електропостачанні на Львівщині, Франківщині та Закарпатті.

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