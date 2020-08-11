Легалізація грального бізнесу в Україні – Зеленський підписав указ

В Україні офіційно легалізували гральний бізнес.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
Він підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №2285-д Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Відповідно до законопроекту, в Україні вводиться кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Також у країні тим, хто отримає дозвіл, можна буде організовувати зали з ігровими автоматами в п’ятизіркових готелях.
Резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес в Україні.
Допустимий вік гравців – 21 рік.