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Факти / Україна

Легалізація грального бізнесу в Україні – Зеленський підписав указ

В Україні офіційно легалізували гральний бізнес.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Він підписав ухвалений Верховною Радою законопроект №2285-д Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до законопроекту, в Україні вводиться кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Також у країні тим, хто отримає дозвіл, можна буде організовувати зали з ігровими автоматами в п’ятизіркових готелях.

Резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес в Україні.

Допустимий вік гравців – 21 рік.

Легалізація грального бізнесу в Україні

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