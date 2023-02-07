Лютий, 07 в 16:15

Ситуація на Запорізькій атомній станції погіршується весь час з часу її окупації рашистами 4 березня 2022 року.

Про це повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

— Там присутній персонал Росатому. Більшу частину часу там перебували 10-15 осіб. Зараз вони розпочали фактично захоплювати АЕС повністю. І переводять її під свій контроль повністю. Почалося це з указу Путіна про те, що станція буде експлуатуватися фейковою росатомівською організацією. Фактично вони намагалися переписати весь наш персонал, який там працює на станції, має українську ліцензію, український досвід, може керувати і оперувати станцією – всіх їх намагалися переписати під Росенергоатом, – сказав Котін.

Він зазначив, що далеко не всі підписали ці контракти. На ЗАЕС залишаються багато патріотів, але рашисти їм створюють перешкоди для роботи, фактично блокуючи доступ до робочих місць.

Зараз дивляться Котін розповів, що у мирний час на ЗАЕС працювали 11 тис. людей. Наразі в самому Енергодарі близько 6 тис. людей і працює на станції трішки більше 2-2,5 тис. людей. Він додав, що цього недостатньо, щоб станція працювала. — Тому вони намагаються підвозити свій персонал. Є у нас інформація, що з Калінінської АЕС підвозять персонал оперативний, який не має досвіду роботи, бо оперативний керує тим обладнанням, яке фактично знаходиться на цьому ядерному об’єкті, і його потрібно навчати керуванню саме цим об’єктом. Вони везуть оперативників, які мають загальний досвід роботи на Калінінській АЕС, але там дуже багато відхилень від експлуатації ЗАЕС. Читайте Російські загарбники завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС – Енергоатом За його словами, такий персонал треба навчати і тренувати на спеціальних тренажерах, і тільки після цього вони зможуть працювати на ЗАЕС. Але все це порушується рашистами. — Вони фактично порушують всі умови. Ситуація щодо ядерної безпеки погана на АЕС, і гірше те, що вона постійно погіршується, – додав він. За словами Котіна, в Енергоатомі задоволені указом президента України Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти Росатому та атомного сектору РФ. — Там 200 підприємств російських, які займаються атомною галуззю, урановим виробництвом і добуванням, переробкою та виготовленням компонентів для атомних енергоблоків. Це також стосується проєктів, розміщених по всьому світу і які Росія зараз фінансує. Йдеться про будівництво атомної станції в Угорщині, АЕС в Туреччині, в Бангладеші, Єгипті, Китаї. Котін зазначив, що це все приносить Росії $8 млрд на рік чистого доходу, який зокрема йде на фінансування війни проти України. Він додав, що подібні санкції потрібно розповсюджувати на всі міжнародні проєкти Росатому. Читайте РФ планує завезти на Запорізьку АЕС ремонтників із Білорусі – Енергоатом Фото: Енергоатом

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