Лютий, 17 в 23:14

Представники України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (SLA – staff-level agreement) щодо першого та остаточного перегляду в рамках Програми моніторингу за участю Ради директорів (PMB).

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ за 17 лютого, за підсумками роботи місії.

– Ця угода, яка підлягає затвердженню керівництвом МВФ, торує шлях до початку обговорення повноцінної програми, підтримуваної Фондом, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що результати діяльності влади України в рамках Програми моніторингу були високими.

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– Було досягнуто всіх кількісних та індикативних цілей, а також усіх структурних контрольних показників, що охоплюють фіскальну політику, управління та питання фінансового сектору, – додали в заяві.

Раніше Україна, в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування, восени минулого року запросила у МВФ чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Міжнародний валютний фонд схвалив цю програму 20 грудня.

Однак Україна очікує, що до програми буде внесено зміни.

Уже на початку другого кварталу 2023 року очікується інша програма, яка передбачає розширене фінансування EFF, яка може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту державного бюджету, який наразі становить близько $10 млрд.

Моніторингова місія МВФ працювала у Варшаві 13-17 лютого.

У рамках перегляду програми між персоналом МВФ і владою України також обговорювали середньострокові макроекономічні рамки, фіскальну політику, структуру фінансування, політику фінансового сектору та управління.

– Результати діяльності в рамках PMB були високими. Завдяки спільним зусиллям уряду України та Національного банку України, всі кількісні та індикативні показники на кінець грудня були досягнуті, як і всі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня, – заявив керівник місії МВФ Гевін Грей.

Він уточнив, що серед структурних контрольних показників:

Внесення урядом до парламенту пакету законопроектів про податки, спрямованих на збільшення доходів;

вжиття Міністерством фінансів заходів щодо розв’язання проблеми простроченої заборгованості;

розробка концептуальної записки щодо створення мережі соціального захисту;

створення наглядової ради Нафтогазу;

та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектора.

За словами Гевіна Грея, своєчасне надання значної зовнішньої підтримки має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України, оскільки великомасштабні виплати залишатимуться необхідними впродовж 2023 року та в наступний період для покриття потреб у фінансуванні.

Грей також зазначив, що зусилля з розширення випуску на внутрішньому ринку облігацій мають тривати, щоб допомогти забезпечити стабільну структуру фінансування та ліквідувати залежність від монетарного фінансування.

МВФ очікує, що держсектор відіграватиме важливу роль у процесі відновлення, і заходи з підвищення ефективності та прозорості державних фінансів і управління матимуть вирішальне значення.

Гевін Грей зазначив, що повномасштабна програма МВФ також сприятиме зусиллям українського уряду щодо вступу до ЄС.