З 1 червня зростуть тарифи на електроенергію: в Міненерго розповіли деталі

Підвищення тарифів на електроенергію, в середньому, збільшить суми у платіжках українських родин на 250 грн щомісяця.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров Каміл огли.

Його запитали, чого очікувати українцям, враховуючи, що Кабмін погодив підвищення вартості електроенергії для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня.

Він нагадав, що з 10 жовтня по Україні було здійснено 33 масованих атаки Росії, в рамках чого по критичній інфраструктурі окупантами було завдано понад 1 тис. ракетних ударів, 270 з яких, на жаль, влучили в об’єкти.

– Все це призвело до того, що українська енергосистема, вперше в історії людства, зазнала такого рівня збитків, які Світовий банк станом на лютий оцінив більш ніж у $11 млрд. Річ у тім, що ця цифра постійно зростає, особливо у прифронтових зонах щоденно відбуваються обстріли енергетичної інфраструктури, і щоденно цифри збитків, і загалом, руйнація енергосистеми, постійно збільшується, – сказав заступник очільника Міненерго.

Ці руйнування ставлять перед урядом питання, як відбудовувати те, що було пошкоджено.

– На жаль, саме підняття тарифів є одним з ключових інструментів, яким чином ми можемо це робити. Так, ми отримуємо достатньо велику кількість гуманітарної допомоги, є фінансування окремих проєктів по відбудові енергетичної інфраструктури, але, на жаль, цього недостатньо. Тому це вимушений крок, щоб ми змогли пройти наступну зиму, – сказав Фарід Сафаров.

Він попередив, що зима 2023-2024 буде не менш легкою, а, можливо, навіть важчою, ніж ця зима.

– Ми розуміємо, що з прийдешніми холодами енергосистема знов стане ціллю №1 для ворога, для того, щоб підготуватись, для того, щоб встигнути відлагодити всю енергетичну інфраструктуру, яка була зруйнована і яка необхідна саме для проходження цього осінньо-зимового періоду, нам необхідні кошти, – сказав Фарід Сафаров Каміл огли.

На питання ведучої, коли українці отримують нові платіжки з новими цінами, заступник міністра енергетики відповів, що підняття платіжок відбуватиметься в два етапи.

– На першому етапі було запропоновано (підняття платіжок, – Ред.) на 2,88 грн (за 1 кВт/год, – Ред.), а потім ще підняття до 5,5 грн. Розуміючи і борючись за кожну копійку, ми порахували, що мінімальний рівень підвищення тарифу вийде на рівень 2,64 грн. З 1 червня цей тариф вступає для населення, – сказав він.

Фарід Сафаров додав, що це підняття тарифів не означає, що держава не думає про окремі категорії населення і те, як на них це може вплинути. За його словами, державою будуть забезпечені субсидії для незахищених і найвразливіших верств населення.

– Якщо в цілому порахувати, то в середньому на одну родину збільшення вартості призведе до збільшення платежів, в середньому, на десь 250 грн на місяць, – сказав він.

Раніше голова правління Укренерго розповів, що цього літа буде напружена ситуація з електроенергією в Україні.

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