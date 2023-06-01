С 1 июня вырастут тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали детали

Повышение тарифов на электроэнергию, в среднем, увеличит суммы в платежках украинских семей на 250 грн ежемесячно.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров Камил оглы.

Его спросили, чего ожидать украинцам, учитывая, что Кабмин согласовал повышение стоимости электроэнергии для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

Он напомнил, что с 10 октября по Украине было осуществлено 33 массированных атаки России, в рамках чего по критической инфраструктуре оккупантами было нанесено более 1 тыс. ракетных ударов, 270 из которых, к сожалению, попали в объекты.

— Все это привело к тому, что украинская энергосистема, впервые в истории человечества, понесла такой уровень убытков, которые Всемирный банк по состоянию на февраль оценил более чем в $11 млрд. Дело в том, что эта цифра постоянно растет, особенно в прифронтовых зонах ежедневно происходят обстрелы энергетической инфраструктуры, и ежедневно цифры убытков, и в целом, разрушение энергосистемы, постоянно увеличивается, — сказал заместитель главы Минэнерго.

Эти разрушения ставят перед правительством вопрос, как восстанавливать то, что было повреждено.

— К сожалению, именно поднятие тарифов является одним из ключевых инструментов, каким образом мы можем это делать. Да, мы получаем достаточно большое количество гуманитарной помощи, есть финансирование отдельных проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, но, к сожалению, этого недостаточно. Поэтому это вынужденный шаг, чтобы мы смогли пройти следующую зиму, — сказал Фарид Сафаров.

Он предупредил, что зима 2023-2024 будет не менее легкой, а, возможно, даже тяжелее, чем эта зима.

— Мы понимаем, что с грядущими холодами энергосистема вновь станет целью №1 для врага, для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы успеть отладить всю энергетическую инфраструктуру, которая была разрушена и которая необходима именно для прохождения этого осенне-зимнего периода, нам необходимы средства, — сказал Фарид Сафаров Камил оглы.

На вопрос ведущей, когда украинцы получают новые платежки с новыми ценами, заместитель министра энергетики ответил, что поднятие платежек будет происходить в два этапа.

— На первом этапе было предложено (поднятие платежек, — Ред.) на 2,88 грн (за 1 кВт/ч, — Ред.), а потом еще поднятие до 5,5 грн. Понимая и борясь за каждую копейку, мы посчитали, что минимальный уровень повышения тарифа выйдет на уровень 2,64 грн. С 1 июня этот тариф вступает для населения, — сказал он.

Фарид Сафаров добавил, что это поднятие тарифов не означает, что государство не думает об отдельных категориях населения и том, как на них это может повлиять. По его словам, государством будут обеспечены субсидии для незащищенных и самых уязвимых слоев населения.

— Если в целом посчитать, то в среднем на одну семью увеличение стоимости приведет к увеличению платежей, в среднем, на где-то 250 грн в месяц, — сказал он.

Ранее председатель правления Укрэнерго рассказал, что этим летом будет напряженная ситуация с электроэнергией в Украине.

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