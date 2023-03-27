Березень, 27 в 17:15

За 2022 рік в Україні втричі знизилися кількість випадків підроблення банкнот.

За даними Нацбанку найчастіше підробляють купюри старого зразка, бо вони менш захищені і їх легше відтворити.

Підроблені купюри можна зустріти будь-де, чи то в магазини, або на базарі, навіть в маршрутці вам можуть дати решту підробками, тож як перевірити чи справжня банкнота, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі, розповідають у Нацбанку.

Щоб уберегтися від підробок, потрібно знати про елементи захисту банкнот гривні та уважно їх перевіряти під час розрахунків.

– Наявні на банкнотах гривні елементи захисту дають змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки під час їхнього уважного візуального та тактильного контролю без застосування спеціального обладнання.

Як перевірити банкноти на справжність

На дотик – перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку.

Проти світла візуально перевіряються:

наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак – зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака національної грошової одиниці України – гривні);

наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) – фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису “ГРН” та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

Змінюючи кут нахилу банкноти візуально перевіряються:

зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх та високих номіналів зразка 2003 –2007 років і нових банкнотах номіналами 20, 50 гривень зразка 2018 та 2019 років відповідно) і мають кінетичний ефект (елемент SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014–2019 років);

“віконна” (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (наприклад, на банкнотах номіналом 200 гривень зразка 2019 року – синього кольору, номіналом 500 гривень зразка 2015 року – темно-сірого), що містить зображення цифрового позначення номіналу банкноти та графічного знака гривні (у банкнот номіналом 100 – 500 грн), зображення малого Державного Герба України (у банкноти 1000 грн – пурпурного кольору) і має яскраво виражений кінетичний ефект (під час зміни кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки);

латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгої сторони, світле та темному фоні – з короткої сторони).

Що робити, якщо вам дали фальшиві гроші, або ви сумніваєтеся щодо їх справжності

У разі сумнівів щодо справжності банкноти можна звернутися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України.

Дослідження є безплатними й у разі справжності банкноти клієнтам відшкодовують відповідну суму. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підробки вилучаються без відшкодування їхньої вартості.

Про це Нацбанк повідомляє Бюро економічної безпеки України, усі підроблені банкноти передаються для проведення подальшого розслідування.