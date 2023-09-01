Ціни на автомобільне пальне у вересні можуть зрости на 1-2 гривні – Куюн

Ціни на автомобільне пальне, як-от бензин, дизель та газ, можуть зрости протягом вересня на 1-2 грн за літр.

Таку оцінку в коментарі Фактам ICTV дав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За його словами, наразі складно давати прогнози, втім, враховуючи ситуацію на ринку, можна казати, що ціни на автомобільне пальне можуть зрости ще на 1-2 грн. Таке зростання експерт очікує протягом наступних одного-двох тижнів.

Експерт зазначає, що на цьому тлі гуртові ціни на автомобільне пальне з кінця червня зросли на 12-13 грн за літр, а роздрібні – на вісім, що вказує на “певне відставання” на ринку.

Цей потенціал до зростання цін, каже Куюн, зберігається зокрема й через те, що з липня відновився повноцінний податок на додану вартість (ПДВ). Водночас до впливу на ціни в Україні приєднався фактор зростання світових цін на пальне.

Тому, вважає експерт, ринок зараз перебуває в стані “скрученої пружини”, яка при “випрямленні” й дасть зазначені 1-2 грн за літр.

Разом із тим, після стабілізації ситуації на ринку головним чинником впливу на автомобільне пальне в Україні насамперед будуть світові ціни на нафту, каже директор консалтингової компанії А-95.

Нагадаємо, станом на четвер, 31 серпня, на українських АЗС ціни на всі види пального (бензин, дизель та автогаз) – зросли.

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