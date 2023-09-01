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Илья Нежигай, редактор ленты

Цены на автомобильное топливо в сентябре могут вырасти на 1-2 гривны — Куюн

Цены на автомобильное топливо в сентябре могут вырасти на 1-2 гривны — Куюн
Фото: Getty Images

Цены на автомобильное топливо, такое как бензин, дизель и газ, могут вырасти в течение сентября на 1-2 грн за литр.

Такую оценку в комментарии Фактам ICTV дал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

По его словам, пока сложно давать прогнозы, впрочем, учитывая ситуацию на рынке, можно говорить, что цены на автомобильное топливо могут вырасти еще на 1-2 грн. Такой рост эксперт ожидает в течение следующих одной-двух недель.

Эксперт отмечает, что на этом фоне оптовые цены на автомобильное топливо с конца июня выросли на 12-13 грн за литр, а розничные — на восемь, что указывает на “определенное отставание” на рынке.

Этот потенциал к росту цен, говорит Куюн, сохраняется в том числе и из-за того, что с июля возобновился полноценный налог на добавленную стоимость (НДС). В то же время к влиянию на цены в Украине присоединился фактор роста мировых цен на топливо.

Поэтому, считает эксперт, рынок сейчас находится в состоянии “скрученной пружины”, которая при “выпрямлении” и даст указанные 1-2 грн за литр.

Вместе с тем, после стабилизации ситуации на рынке главным фактором влияния на автомобильное топливо в Украине в первую очередь будут мировые цены на нефть, говорит директор консалтинговой компании А-95.

Напомним, по состоянию на четверг, 31 августа, на украинских АЗС цены на все виды топлива (бензин, дизель и автогаз) — выросли.

АЗС, Бензин, Цены, Цены на бензин
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