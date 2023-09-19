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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

За 10 років в Україні проживатимуть близько 35 млн людей – Інститут демографії

Українці, прапор України
Фото: УНІАН

За найбільш оптимістичним прогнозом, у 2033 році в Україні проживатимуть близько 35 млн людей. Ідеться про всю українську територію в кордонах 1991 року.

Такі дані озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

За її словами, варто забути, що колись в Україні проживало 52 млн громадян.

Зараз дивляться

– 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. В будь-якому вразі, повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде, – наголосила Лібанова.

Вона пояснила, що кількість українців, які виїхали за кордон через війну і там отримують тимчасовий захист чи статус біженця, зараз зростає повільніше, ніж минулого року.

Однак спостерігається інша негативна тенденція: із початку 2023 року в Польщі зменшується кількість українських біженців працездатного віку. Вони їдуть звідти в інші країни, наприклад, до Німеччини, Чехії чи Нідерландів.

Як зазначила Лібанова, що більшою є відстань між Україною і країною, де зараз перебувають українські біженці, “то меншою є ймовірність того, що вони повернуться”.

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А тому ключовим завданням української влади, зокрема уряду, має бути мотивування українців повертатися додому.

– Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати й мотивувати людей повертатися. Ми повинні протидіяти переходу тимчасової міграції у стаціонарну, – розповіла Лібанова.

За її словами, нічого поганого в тому, що українці попрацюють в інших державах немає, адже “трудова міграція є частиною глобалізації”. Однак важливо, щоб після того вони повернулися в Україну.

Раніше Елла Лібанова називала катастрофічною ситуацію з виїздом українців за кордон через повномасштабну війну. Адже виїхали переважно жінки працездатного віку із дітьми. Через це посилюється процес демографічного старіння, що підвищить навантаження на працездатне населення України.

У Мінфіні України заявляли, що через вимушений виїзд мільйонів українських біженців держбюджет втрачає близько $2 млрд щомісяця. Це кошти, які українці витрачають на товари та послуги в інших країнах.

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За 10 років в Україні проживатимуть близько 35 млн людей – Інститут демографії

Джерело: Укрінформ
Біженці, Війна в Україні, демографія, Елла Лібанова, Населення, Українці
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