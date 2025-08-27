Пенсія військовослужбовця – це спеціальна державна виплата, призначена для осіб, які завершили службу у Збройних силах України та інших силових структурах. Вона забезпечує фінансову підтримку після звільнення з військової служби і враховує стаж, звання, посаду та специфічні умови служби.

Про те, чи буде підвищення пенсій військовим, ми поговорили з адвокаткою Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

Як проводиться індексація пенсій військовим

За словами експертки, вперше індексація пенсій військовим відбулася у 2022 році. Підвищення становило 14% від основного розміру пенсії. Це могло бути як 1 400 грн, так і 2 800 грн, а іноді — і більші суми.

Але уряд став обачнішим і додав у постанови формулювання “не більше 1 500 грн”. Отже, незалежно від розміру пенсії та відсоткового значення передбаченої індексації, особа у березні відповідного року могла отримати підвищення на суму не більше 1 500 грн.

Так, наприклад, у 2023 році було визначено індексацію у найбільшому розмірі 19,7%. Тобто за відсутності формулювання щодо обмеження розміру індексації особа могла б отримати й по 2 000 грн, й по 4 000 грн щомісячно до пенсії. Проте обмеження розміру індексації продовжилося і у 2023, і у 2024, і у 2025 роках.

Індексація пенсій військовим у 2025 році становила 11,5%, а пенсії проіндексовані з 1 березня. Знову ж таки, повну індексацію отримали лише ті пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищував 13 тис. грн.

– Верховний суд під час вирішення спору щодо правомірності або неправомірності обмеження суми індексації став на бік уряду і дійшов висновку, що таке обмеження наразі відповідає інтересам суспільства, – зазначила Олена Воронкова.

Чи буде індексація пенсій військовим у 2025 році

Підвищення пенсій військовим було проведено за рахунок індексації з 1 березня 2025 року, і в подальшому очікувати суттєвих підвищень у добровільному порядку не варто. Індексація, відповідно до чинного законодавства, проводиться у березні для пенсіонерів, що не працюють.

Чи буде підвищення пенсії військовим

За словами адвокатки, постанову № 481 від 12.05.2023 було скасовано. Саме вона вносила зміни до постанов Кабміну № 103 та № 704. Через її скасування з’явилася можливість подальшого збільшення пенсій військових у судовому порядку.

– Таке підвищення може становити від 20% до 360% залежно від року виходу на пенсію та відомства, з якого звільнився теперішній пенсіонер, – резюмувала адвокатка.

Скасування деяких пунктів постанов відбулося на основі судового рішення Київського окружного адміністративного суду № 320/29450/24 від 14 березня 2025 року.

Чи буде підвищення пенсії військовим у 2025 році

Наразі підвищення пенсії військовим на рівні держави не передбачено. Але 10 липня 2025 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 13461 Про внесення змін до статті 43 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб щодо підвищення розміру пенсій.

Метою цього законопроєкту є підвищення пенсійних виплат для військовослужбовців. Зокрема, пропонується враховувати під час обчислення розміру пенсії ті суми винагород, які військовослужбовці отримували під час дії воєнного стану або в період особливого режиму.

Крім того, передбачено здійснити перерахунок пенсій, які вже були призначені, з урахуванням цих винагород для забезпечення відповідного підвищення виплат. Наразі знаходиться на розгляді у парламенті.

Нагадаємо, що під час обчислення пенсії наразі одноразові виплати не враховуються. Відповідно до положень постанови №168 про додаткову винагороду за бойові дії в розмірі 100 тис. грн (так звані бойові – Ред.), ця виплата носить нерегулярний характер і здійснюється на підставі наказів командирів або начальників за умови виконання певних критеріїв.

