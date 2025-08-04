Якою буде пенсія, якщо 45 років стажу: приклад розрахунку у 2025 році

Коли людина досягає пенсійного віку і звертається до Пенсійного фонду, розмір її пенсії розраховується за спеціальною формулою. На те, скільки саме буде отримувати пенсіонер щомісяця, впливає кілька важливих факторів, зокрема страховий стаж.

Яка пенсія буде, якщо 45 років стажу, читайте в нашому матеріалі.

Що впливає на розмір пенсії

Перш за все, враховується дата виходу на пенсію. Це важливо тому, що для обчислення пенсії держава бере середню заробітну плату в Україні за останні три календарні роки, які передують року виходу на пенсію.

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Отже, якщо людина йде на пенсію у 2025 році, то в розрахунках буде використовуватись середня зарплата по країні за 2022, 2023 і 2024 роки. У 2025 році це 15 057 гривень 9 копійок. Саме ця цифра є основою для фінального обчислення.

Але є ще один надзвичайно важливий елемент – це індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Він визначається як співвідношення зарплати людини до середньої зарплати по країні.

Наприклад, в червні 2025 року середня зарплата по Україні (за даними ПФУ) становить 22 336,81 грн, і людина отримувала рівно стільки ж, то її коефіцієнт дорівнює 1.

Якщо ж її зарплата була меншою, скажімо, 18 000 грн, тоді коефіцієнт вийде нижчим (приблизно 0,81), і пенсія, відповідно, теж буде меншою. Якщо ж навпаки, людина отримувала більше, ніж середнє по країні, то й коефіцієнт буде вищим за одиницю.

Цей показник не розраховують один раз, а визначають щомісяця: кожного місяця співвідношення фактичної заробітної плати людини до середньої заробітної плати по країні формує відповідний коефіцієнт. У підсумку всі ці щомісячні значення підсумовуються і виводиться середній показник – саме він і стає частиною формули розрахунку пенсії.

Це означає, що якщо людина хоче, щоб її коефіцієнт заробітної плати був близьким до одиниці (1,0), то протягом усього періоду страхового стажу вона має отримувати заробітну плату не нижче за середню по Україні.

45 років стажу: яка пенсія

У формулі для пенсії за кожен повний рік стажу нараховується 1%. Наприклад, якщо у людини 45 років страхового стажу, то цей коефіцієнт дорівнює 0,45. Якщо стажу було менше, наприклад 35 років, то коефіцієнт буде 0,35, і пенсія менша.

Базова формула для розрахунку пенсій передбачена статтею 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Ось як виглядає формула для обчислення пенсії:

Пенсія = Середня зарплата за 3 роки (15 057,09) × Індивідуальний коефіцієнт × Коефіцієнт стажу

45 років трудового стажу, яка пенсія буде: приклад розрахунків

Для прикладу візьмемо людину з 45 роками стажу, яка отримувала середню по країні зарплату. Її індивідуальний коефіцієнт буде дорівнювати 1, стаж — 0,45, і формула виглядатиме так:

15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 грн

Тобто, така людина отримуватиме трохи менше 6 800 грн пенсії щомісяця.

Якщо ж зарплата була нижча, наприклад 18 000 грн, тоді розрахунок буде інший:

15 057,09 × 0,806 × 0,45 = приблизно 5 490 грн

Цей механізм працює для всіх. І саме тому одні люди мають пенсію трохи більшу, інші – меншу. Різницю роблять саме кількість відпрацьованих років, рівень офіційної зарплати і дата виходу на пенсію, адже саме від неї залежить, яку середню зарплату держава візьме як базову в розрахунках.

Чи реально мати 45 років стажу

Так, якщо людина, наприклад, почала офіційно працювати у 18 років і безперервно працювала до 63-річного віку. Але в такому випадку особа піде на пенсію у 60 років при 42 роках страхового стажу.

Нагадаємо, що після 2004 року стаж нараховується не автоматично. Його потрібно “заробити”, тобто фактично сплатити внески. Якщо працювали неофіційно, цього стажу просто немає.

Отже, набрати 45 років стажу можливо, але для цього потрібно:

рано почати працювати офіційно;

уникати тривалих періодів без внесків;

контролювати, щоб роботодавець чесно сплачував ЄСВ.

Доплата за стаж

В Україні пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує встановлені законом норми, можуть розраховувати на додаткову доплату до своєї пенсії. За кожен повний рік понаднормового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її розрахункового розміру. Ця доплата діє й у 2025 році.

Все залежить від дати призначення пенсії:

Якщо пенсія призначена до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Якщо пенсія призначена після жовтня 2011 року, понаднормовим є стаж понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

При наявності стажу понад встановлені межі, за кожен повний “додатковий” рік страхового стажу до пенсії додають 1% від її базового розміру. Водночас максимальна доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн. Отже, за кожен рік понаднормового стажу до пенсії додається 23,61 грн (2361 × 1%). Наприклад, при 10 роках понаднормового стажу пенсіонер щомісячно отримуватиме додатково 236,1 грн (10 × 23,61).

Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується за прожитковим мінімумом, що діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення пенсія може бути перерахована відповідно до актуальних норм.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить:

32 роки — для пенсіонерів у 60 років;

22 роки — у 63 роки;

15 років — у 65 років.

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