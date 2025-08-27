Пенсия военнослужащего — это специальная государственная выплата, предназначенная для лиц, завершивших службу в Вооруженных силах Украины и других силовых структурах. Она обеспечивает финансовую поддержку после увольнения с военной службы и учитывает стаж, звание, должность и специфические условия службы.

О том, будет ли повышение пенсий военным, мы поговорили с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

Как проводится индексация пенсий военным

По словам эксперта, впервые индексация пенсий военным состоялась в 2022 году. Повышение составило 14% от основного размера пенсии. Это могло быть как 1 400 грн, так и 2 800 грн, а иногда — и больше.

Но правительство стало более осторожным и добавило в постановление формулировку “не более 1 500 грн”. Таким образом, независимо от размера пенсии и процентного значения предусмотренной индексации, лицо в марте соответствующего года могло получить повышение на сумму не более 1 500 грн.

Так, например, в 2023 году была определена индексация в наибольшем размере 19,7%. То есть при отсутствии формулировки об ограничении размера индексации лицо могло бы получить и по 2 000 грн, и по 4 000 грн ежемесячно к пенсии. Однако ограничение размера индексации продолжилось и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах.

Индексация пенсий военным в 2025 году составила 11,5%, а пенсии проиндексированы с 1 марта. Опять же, полную индексацию получили только те пенсионеры, у которых размер пенсии не превышал 13 тыс. грн.

— Верховный суд при решении спора о правомерности или неправомерности ограничения суммы индексации встал на сторону правительства и пришел к выводу, что такое ограничение в настоящее время соответствует интересам общества, — отметила Елена Воронкова.

Будет ли индексация пенсий военным в 2025 году

Повышение пенсий военным было проведено за счет индексации с 1 марта 2025 года, и в дальнейшем ожидать существенных повышений в добровольном порядке не стоит. Индексация в соответствии с действующим законодательством проводится в марте для пенсионеров.

Будет ли повышение пенсии военным

По словам адвоката, постановление № 481 от 12.05.2023 было отменено. Именно оно вносило изменения в постановления Кабмина № 103 и № 704. Благодаря его отмене появилась возможность дальнейшего увеличения пенсий военных в судебном порядке.

— Такое повышение может составлять от 20% до 360% в зависимости от года выхода на пенсию и ведомства, из которого уволился нынешний пенсионер, — резюмировала адвокат.

Отмена некоторых пунктов постановлений произошла на основании судебного решения Киевского окружного административного суда № 320/29450/24 от 14 марта 2025 года.

Будет ли повышение пенсии военным в 2025 году

В настоящее время повышение пенсии военным на уровне государства не предусмотрено. Но 10 июля 2025 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 13461 О внесении изменений в статью 43 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц относительно повышения размера пенсий.

Целью этого законопроекта является повышение пенсионных выплат для военнослужащих. В частности, предлагается учитывать при исчислении размера пенсии те суммы вознаграждений, которые военнослужащие получали во время действия военного положения или в период особого режима.

Кроме того, предусмотрено осуществить перерасчет пенсий, которые уже были назначены, с учетом этих вознаграждений для обеспечения соответствующего повышения выплат. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Напомним, что при расчете пенсии в настоящее время единовременные выплаты не учитываются. В соответствии с положениями постановления №168 о дополнительном вознаграждении за боевые действия в размере 100 тыс. грн (так называемые боевые — Ред.), эта выплата носит нерегулярный характер и осуществляется на основании приказов командиров или начальников при условии выполнения определенных критериев.

