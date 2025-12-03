Ініціативу щодо можливого перегляду умов роботи ФОПів та запровадження ПДВ для підприємців у Верховній Раді відклали під час зустрічі парламентської фракції.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Фріс.

Перегляд роботи ФОПів відкладено

– На зустрічі фракції було озвучено, що питання ФОП і ПДВ наразі взагалі не обговорюється і знято з порядку денного. Голосів на це точно не має. І держава буде шукати інші джерела наповнення бюджету, – зазначив він.

Фріс додав, що збереження фундаментальних речей і гарантія діяльності підтримки є пріоритетом влади.

Зараз дивляться

– Шукати гроші точно потрібно не в кишенях підприємців, – наголосив депутат.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав не змінювати податкові умови для ФОПів, які працюють на спрощеній системі.

За даними Державної податкової служби, податок на доходи фізичних осіб забезпечує 33% надходжень зведеного бюджету.

За 10 місяців поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн ПДФО, що на 18,4% більше, ніж торік.

Третій квартал 2025 року продемонстрував суттєве зростання реєстрацій малого бізнесу в Україні: кількість нових ФОПів значно перевищила кількість припинень.

За 10 місяців 2025 року жінки відкрили понад 153 тис. нових ФОПів, що становить 61% від загальної кількості нових реєстрацій, згідно з даними Єдиного державного реєстру.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14023 про скасування актів виконаних робіт.

Його мета – надати підприємствам право передбачати у договорах спрощений порядок оформлення первинних документів із надання послуг.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.