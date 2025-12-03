Инициатива о возможном пересмотре условий работы ФЛП и введении НДС для предпринимателей в Верховной Раде была отложена во время встречи парламентской фракции.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Фрис.

Пересмотр работы ФЛП отложен

— На встрече фракции было озвучено, что вопрос ФЛП и НДС пока вообще не обсуждается и снят с повестки дня. Голосов на это точно нет. И государство будет искать другие источники наполнения бюджета, — отметил он.

Фрис добавил, что сохранение фундаментальных вещей и гарантия поддержки деятельности являются приоритетом власти.

— Искать деньги точно нужно не в карманах предпринимателей, – подчеркнул депутат.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал не менять налоговые условия для ФЛП, работающих по упрощенной системе.

По данным Государственной налоговой службы, налог на доходы физических лиц обеспечивает 33% поступлений сводного бюджета.

За 10 месяцев текущего года плательщики перечислили 507,8 млрд грн НДФЛ, что на 18,4% больше, чем в прошлом году.

Третий квартал 2025 года продемонстрировал существенный рост регистраций малого бизнеса в Украине: количество новых ФЛП значительно превысило количество прекращений.

За 10 месяцев 2025 года женщины открыли более 153 тыс. новых ФЛП, что составляет 61% от общего количества новых регистраций, согласно данным Единого государственного реестра.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14023 об отмене актов выполненных работ.

Его цель – предоставить предприятиям право предусматривать в договорах упрощенный порядок оформления первичных документов по предоставлению услуг.

