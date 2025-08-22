Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Рада ухвалила законопроєкт про обмежений доступ до даних оборонних підприємств

РЕБ Міноборони комплекс
Фото: Міноборони

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533, який передбачає обмеження доступу в реєстрах до відомостей про оборонні підприємства, місцеперебування нерухомості та інформації про пов’язані об’єкти інтелектуальної власності.

Законопроєкт 11533: обмеження до інформації про оборонні підприємства

На засіданні парламенту підтримано 231 голосом народних депутатів законопроєкт №11533 Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, утримувачем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів.

Згідно з документом, відповідно до документа, оборонні підприємства можуть не зазначати під час реєстрації діяльність, що стосується оборони держави, та своє реальне місцеперебування.

На час воєнного стану та протягом року після його завершення оборонним підприємствам дозволено не розкривати точні адреси об’єктів нерухомості та кадастрові номери земельних ділянок, що їм належать.

У цей період у Державному земельному кадастрі не відображаються відомості про власників земельних ділянок, а виписка з такою інформацією може бути надана лише за заявою власника (користувача) ділянки або нотаріуса.

Законопроєкт передбачає, що на час воєнного стану та протягом трьох років після його завершення може обмежуватися доступ фізичних і юридичних осіб до державних реєстрів прав інтелектуальної власності, пов’язаних з обороною та нацбезпекою.

Протягом двох місяців після набуття чинності законом Мін’юст має забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та громадських формувань у форматі відкритих даних.

Джерело: Верховна Рада

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВерховна Радавитрати на оборонуЗаконопроектФОП
