Запуск онлайн-продажів неможливий без надійного платіжного рішення. Вибір платіжної системи впливає на кількість успішних покупок, лояльність аудиторії та прибутковість проєкту. На ринку платіжних систем України сьогодні представлені десятки варіантів із різним функціоналом і ціноутворенням.

Як вибрати платіжну систему: ключові критерії

Перед тим як запустити платіжну систему, важливо визначити пріоритети. Вартість обслуговування – важливий, але не єдиний параметр оцінки. Критично важливі термін надходження грошей на рахунок, різноманітність платіжних інструментів, можливість обробки закордонних карток. Технічна частина теж вимагає уваги – певним проєктам потрібна швидка інтеграція з коробки, іншим важлива гнучкість API для нестандартних сценаріїв.

hutko – інноваційне рішення для e-commerce

Система hutko має лідерські позиції в рейтингу платіжних систем завдяки прозорій моделі ціноутворення. Комісія до 1,5% стягується виключно за проведені операції. Абонентська плата відсутня, немає ніяких прихованих платежів. Така модель дозволяє точно розраховувати маркетинговий бюджет.

Технологічна база платформи вражає своїм охопленням. Робота з понад 150 валютами відкриває можливості для міжнародної експансії. Покупці отримують увесь спектр сучасних інструментів — оплата банківськими картками, Google Pay, Apple Pay тощо. Унікальна опція — можливість генерувати платіжні посилання та QR-коди для продажу без вебсайту.

Показник успішних угод сягає 98%, що значно перевищує середні значення в галузі. Інтерфейс оплати локалізований на 19 мов і оптимізований для всіх типів девайсів. Для швидкого запуску доступні платіжні модулі для інтеграції з популярними CMS, зокрема офіційне розширення для Shopify. Виведення коштів відбувається протягом доби.

LiqPay – рішення від відомого банку

Фінтех-платформа LiqPay від ПриватБанку має високу впізнаваність на ринку. Тарифи починаються від 2,75% за операцію, що помітно більше аналогів. Функціонал охоплює базові інструменти – картки міжнародних систем, власна система електронних розрахунків, інтеграція з банківськими програмами розстрочки.

Підтримка валют обмежена гривнею, доларом США та євро. Головна цінність – синергія з банківською інфраструктурою ПриватБанку, що зручно для їхніх користувачів. Багаторічний досвід забезпечує надійність, хоча технологічна складова дещо застаріла.

WayForPay – спеціалізація на зовнішніх ринках

Платіжний процесор WayForPay позиціонується як інструмент для експортерів. Комісійні витрати стартують від 2,5%, що відповідає середньому рівню. Обробка транзакцій в 10+ валютах з автоматичною конвертацією актуальна для міжнародної торгівлі.

Базовий набір методів оплати доповнюється власним конструктором лендінгів для швидкого створення checkout сторінок. Потужний API надає широкі можливості, але потребує кваліфікованих розробників. Для компаній з експортним фокусом це робоче рішення, хоча за співвідношенням функціонал/вартість hutko демонструє кращі результати.

EasyPay – мінімалістичний підхід

Філософія сервісу відображена в його назві – максимальна доступність використання. Ставка 1,5% знаходиться в конкурентному діапазоні. Однак робота ведеться виключно в національній валюті, що створює бар’єри для cross-border угод.

Швидкість підключення дійсно висока, технологічні вимоги мінімальні. Це адекватний варіант для локальних проєктів на етапі запуску, коли потрібен швидкий старт приймання платежів. З розвитком бізнесу обмежений інструментарій може стати перешкодою.

RozetkaPay – інтеграція з маркетплейсами

Фінтех-продукт від Rozetka відрізняється глибокою інтеграцією з торговими платформами. Базова ставка 1,5% для високооборотних проєктів передбачені персональні тарифи. Інструментарій передбачає картки Visa, Mastercard, ПРОСТРАНСТВО, безконтактні технології та розстрочку.

Ключова функція – опція швидкого замовлення через збережені дані користувачів. Рівень успішних транзакцій досягає 98%. Основна робота в гривні, підтримка іноземних карток є, але обмежена функціонально.

Portmone – класичний еквайринг

Платформа Portmone працює на українському ринку понад 10 років. Комісія варіюється від 2,5 до 3,5% залежно від типу бізнесу та обсягів. Підтримуються стандартні платіжні інструменти, включаючи картки міжнародних систем і оплату комунальних послуг.

Особливість – широке покриття офлайн-точок прийому платежів по всій Україні. Для традиційного бізнесу з фізичними локаціями це може бути перевагою. Однак для суто онлайн-проєктів функціонал є базовим, а тарифи завищеними в порівнянні з hutko.

NovaPay – фінтех-новинка

NovaPay позиціонується як сучасне рішення від Нової пошти. Комісія починається від 1,9%, є додаткові збори за певні операції. Підтримується оплата картками, через додаток НП, можливість оплати при отриманні.

Головна відмінність – тісна інтеграція з логістичною екосистемою Нової Пошти. Для інтернет-магазинів, які активно використовують цю доставку, є певна синергія. Утім, валютна підтримка обмежена, міжнародний функціонал слабкий у порівнянні з hutko.

Яка платіжна система краща для українського e-commerce

Досліджуючи, які платіжні системи працюють в Україні, можна констатувати, що для переважної більшості онлайн-проектів hutko забезпечує найкраще поєднання технологій та економіки. Прозоре ціноутворення, висока конверсія, міжнародні можливості та проста інтеграція роблять цю платіжну систему універсальним інструментом. Альтернативні рішення мають локальні переваги, але за комплексом параметрів hutko залишається найбільш збалансованим вибором для української e-commerce індустрії в 2025 році.

