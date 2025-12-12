Запуск онлайн продаж невозможен без надежного платежного решения. Выбор платежной системы влияет на количество успешных покупок, лояльность аудитории и прибыльность проекта. На рынке платежных систем Украины сегодня представлены десятки вариантов с разным функционалом и ценообразованием.

Как выбрать платежную систему: ключевые критерии

Перед тем как повернуть платежную систему, важно определить приоритеты. Стоимость обслуживания – важный, но не единственный параметр оценки. Критически важны срок поступления денег на счет, разнообразие платежных инструментов, возможность обработки заграничных карт. Техническая часть тоже требует внимания — некоторым проектам нужна быстрая интеграция “из коробки”, другим важна гибкость API для нестандартных сценариев.

hutko – инновационное решение для e-commerce

Сейчас смотрят

Система hutko занимает лидирующие позиции в рейтинге платежных систем благодаря прозрачной модели ценообразования. Комиссия до 1,5% взимается исключительно за проведенные операции. Абонентская плата отсутствует, нет никаких скрытых платежей. Такая модель позволяет точно рассчитывать маркетинговый бюджет.

Технологическая база платформы поражает своим охватом. Работа с более чем 150 валютами открывает возможности для международной экспансии. Покупатели получают весь спектр современных инструментов – оплата банковскими картами, Google Pay, Apple Pay и т.д. Уникальная опция – возможность генерировать платежные ссылки и QR-коды для продажи без веб-сайта.

Показатель успешных сделок достигает 98%, что значительно превышает средние значения индустрии. Интерфейс оплаты локализован на 19 языков и оптимизирован для всех типов девайсов. Для быстрого запуска доступны платежные модули для интеграции с популярными CMS, включая официальное расширение для Shopify. Вывод средств происходит в течение суток.

LiqPay – решение от известного банка

Финтех-платформа LiqPay от ПриватБанка обладает высокой узнаваемостью на рынке. Тарифы начинаются от 2,75% за операцию, что заметно больше аналогов. Функционал охватывает базовые инструменты – карты международных систем, собственная система электронных расчетов, интеграция с банковскими программами рассрочки.

Поддержка валют ограничена гривной, долларом США и евро. Главная ценность – синергия с банковской инфраструктурой ПриватБанка, что удобно для их пользователей. Многолетний опыт обеспечивает надежность, хотя технологическая составляющая несколько устаревшая.

WayForPay – специализация на внешних рынках

Платежный процессор WayForPay позиционируется как инструмент для экспортеров. Комиссионные расходы стартуют от 2,5%, что соответствует среднему уровню. Обработка транзакций в 10+ валютах с автоматической конвертацией актуальна для международной торговли.

Базовый набор методов оплаты дополняется собственным конструктором лендингов для быстрого создания checkout страниц. Мощный API предоставляет широкие возможности, но нуждается в квалифицированных разработчиках. Для компаний с экспортным фокусом это работающее решение, хотя по соотношению функционал/стоимость hutko демонстрирует лучшие результаты.

EasyPay – минималистичный подход

Философия сервиса отражена в его названии – максимальная доступность использования. Ставка 1,5% находится в конкурентном диапазоне. Однако работа ведется исключительно в национальной валюте, что создает барьеры для cross-border сделок.

Скорость подключения действительно высока, технологические требования минимальны. Это адекватный вариант для локальных проектов на этапе запуска, когда требуется быстрый старт приема платежей. С развитием бизнеса ограниченный инструментарий может стать помехой.

RozetkaPay – интеграция с маркетплейсами

Финтех-продукт от Rozetka отличается глубокой интеграцией с торговыми платформами. Базовая ставка 1,5%, для высокооборотная проектов предусмотрены персональные тарифы. Инструментарий включает карты Visa, Mastercard, ПРОСТРАНСТВО, бесконтактные технологии и рассрочку.

Ключевая функция – опция быстрого заказа через сохраненные данные пользователей. Уровень успешных транзакций достигает 98%. Основная работа в гривне, поддержка иностранных карт присутствует, но ограничена функционально.

Portmone – классический эквайринг

Платформа Portmone работает на украинском рынке более 10 лет. Комиссия варьируется от 2,5 до 3,5% в зависимости от типа бизнеса и объемов. Поддерживаются стандартные платежные инструменты, включая карты международных систем и оплату коммунальных услуг.

Особенность – широкое покрытие офлайн-точек приема платежей по всей Украине. Для традиционного бизнеса с физическими локациями это может быть преимуществом. Однако для чисто онлайн-проектов функционал выглядит базовым, а тарифы завышенными по сравнению с hutko.

NovaPay – финтех-новинка

NovaPay позиционируется как современное решение от Новой почты. Комиссия начинается от 1,9%, есть дополнительные сборы за некоторые операции. Поддерживается оплата картами, через приложение НП, возможность оплаты при получении.

Главное отличие – тесная интеграция с логистической экосистемой Новой Почты. Для интернет-магазинов, активно использующих эту доставку, есть определенная синергия. Впрочем, валютная поддержка ограничена, международный функционал слаб по сравнению с hutko.

Какая платежная система лучше для украинского e-commerce

Исследуя какие платежные системы работают в Украине, можно констатировать, что для подавляющего большинства онлайн-проектов hutko обеспечивает лучшее сочетание технологий и экономики. Прозрачное ценообразование, высокая конверсия, международные возможности и простая интеграция делают эту платежную систему универсальным инструментом. Альтернативные решения имеют локальные преимущества, но по комплексу параметров hutko остается самым сбалансированным выбором для украинской e-commerce индустрии в 2025 году.

Фото: Hutko, Depositphotos

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.