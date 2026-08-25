Спрацювала система безпеки: Ощадбанк повідомив про збій в електронних сервісах
- Ощадбанк 25 серпня частково обмежив доступ до електронних сервісів через спрацювання систем безпеки.
- Станом на 15:30 банк повідомив про повне відновлення роботи електронних сервісів.
У вівторок, 25 серпня, відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів державного Ощадбанку через спрацювання систем безпеки.
Про це повідомив Ощадбанк.
Збій в електронних сервісах Ощадбанку: що відомо
У фінустанові попередили, що можуть бути тимчасово недоступними мобільний застосунок банку та сервіси для юридичних осіб.
До 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована.
– Перепрошуємо за тимчасові незручності. Працюємо задля вашої безпеки, – повідомили в фінустанові.
Перед цим частина клієнтів Ощадбанку повідомляли, що зіткнулися з обмеженнями під час користування онлайн-сервісами, зокрема мобільним застосунком.
У фінустанові поінформували, що станом на 15:30 роботу систем повністю відновлено.
Згідно з даними Нацбанку, на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами у 534,47 млрд грн займав друге місце в рейтингу 58 платоспроможних банків України.
Нагадаємо, 29 червня фіксувалися перебої в роботі окремих сервісів Ощадбанку. Тоді причиною інциденту назвали аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу енергопостачальної системи України.