Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Збій у Приватбанку: є проблеми із доступом до окремих сервісів
Головне
- У роботі мобільного додатку Приват24 та офіційного сайту Приватбанку стався масштабний технічний збій.
- У фінустанові підтвердили наявність складнощів із доступом до онлайн-сервісів та запевнили, що фахівці вже працюють над відновленням системи.
У роботі мобільного додатку та низки сервісів Приватбанку стався масштабний збій.
Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.
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У Приватбанку підтвердили інформацію про те, що дійсно стався збій у роботі низки онлайн-сервісів.
Зараз дивляться
– Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно, – йдеться у повідомленні.
У Приватбанку подякували клієнтам за терпіння та додали, що найближчим часом все працюватиме, як було зазвичай.
У вівторок, 2 червня, зафіксували збій у Монобанку, Приватбанку та низці онлайн-сервісів, зокрема, у Viber, Facebook, Netflix, Twitch та інших.
У той день користувачі повідомляли про труднощі з доступом та нестабільну роботу цифрових платформ.
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