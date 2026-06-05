У роботі мобільного додатку та низки сервісів Приватбанку стався масштабний збій.

Про це повідомляють кореспонденти Фактів ICTV.

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У Приватбанку підтвердили інформацію про те, що дійсно стався збій у роботі низки онлайн-сервісів.

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– Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно, – йдеться у повідомленні.

У Приватбанку подякували клієнтам за терпіння та додали, що найближчим часом все працюватиме, як було зазвичай.

У вівторок, 2 червня, зафіксували збій у Монобанку, Приватбанку та низці онлайн-сервісів, зокрема, у Viber, Facebook, Netflix, Twitch та інших.

У той день користувачі повідомляли про труднощі з доступом та нестабільну роботу цифрових платформ.

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