Державний Ощадбанк попередив клієнтів про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів протягом 29 червня. Причиною назвали аномально високу температуру повітря та нестабільне енергопостачання.

Перебої у роботі сервісів Ощадбанку: що відомо

Деякі клієнти скаржаться, що не працює Ощад 24, не можна зняти гроші з картки чи розрахуватися нею на касі.

Як повідомили в фінустанові, технічні команди вже працюють над усуненням перебоїв і відновленням стабільної роботи сервісів.

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В Ощадбанку заявили, що докладають усіх зусиль, аби повністю відновити роботу сервісів до кінця понеділка.

За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.

Нагадаємо, у частині областей України 30 червня планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.

Аномальна спека в Україні спричинила перенавантаження енергосистеми в Рівненській та Хмельницькій областях.

На Рівненщині енергетики працюють у посиленому режимі. Ситуацію з електропостачанням у регіоні наразі оцінюють як контрольовану.

У Хмельницькій області фахівці вже проводять оперативні перемикання, щоб якомога швидше відновити електропостачання для споживачів.

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