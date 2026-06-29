Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі сервісів 29 червня: яка причина
Державний Ощадбанк попередив клієнтів про можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів протягом 29 червня. Причиною назвали аномально високу температуру повітря та нестабільне енергопостачання.
Перебої у роботі сервісів Ощадбанку: що відомо
Деякі клієнти скаржаться, що не працює Ощад 24, не можна зняти гроші з картки чи розрахуватися нею на касі.
Як повідомили в фінустанові, технічні команди вже працюють над усуненням перебоїв і відновленням стабільної роботи сервісів.
В Ощадбанку заявили, що докладають усіх зусиль, аби повністю відновити роботу сервісів до кінця понеділка.
За даними Нацбанку, станом на 1 травня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 534,47 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.
Нагадаємо, у частині областей України 30 червня планують запровадити графіки погодинних відключень електроенергії.
Аномальна спека в Україні спричинила перенавантаження енергосистеми в Рівненській та Хмельницькій областях.
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