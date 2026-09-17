Через труднощі з отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів перенесло на грудень частину капітальних видатків, які планувалося профінансувати у вересні-листопаді 2026 року. Серед них – витрати на підготовку енергетичної системи до зимового періоду.

Про це голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила у подкасті Хроніки економіки.

Мінфін відклав частину капітальних видатків на грудень

– Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо, – зазначила вона.

За словами голови Бюджетного комітету, уряд наразі продовжує фінансувати соціальні видатки, включно із зарплатами працівників бюджетного сектору економіки. При цьому стан державного бюджету залишається напруженим.

Зараз дивляться

Підласа повідомила, що уряду довелося перенести із вересня на кінець року 39 млрд грн капітальних видатків, які планувалося здійснити протягом цього місяця.

– Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити, – додала вона.

Голова Бюджетного комітету підтвердила, що перенесення фінансування на грудень стосується і витрат на реалізацію “планів стійкості” та підготовку до зими.

– Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов’язання, то ми не просто так це говоримо, – додала очільниця Бюджетного комітету.

Нагадаємо, 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що через вимушене скорочення видатків державного бюджету в Україні можуть виникнути затримки із соціальними виплатами та зарплатами працівників державного сектору. Він також не виключив застосування монетарного фінансування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада розгляне частину законопроєктів, від ухвалення яких залежить отримання Україною міжнародної фінансової допомоги.

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