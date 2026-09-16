Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №16051-1, який передбачає зміни до оподаткування товарів, придбаних українцями через іноземні онлайн-маркетплейси.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Оподаткування посилок до €150

За документ проголосували 273 народні депутати.

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Законопроєкт пропонує запровадити ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Якщо покупка коштує до €150, податок має нараховувати та сплачувати електронна платформа.

Водночас некомерційні міжнародні відправлення вартістю до €45 пропонується не оподатковувати ПДВ.

Народна депутатка від фракції Європейська солідарність Ніна Южаніна повідомила, що під час доопрацювання законопроєкту вдалося зберегти звільнення від ПДВ для товарів, призначених для потреб безпеки та оборони. Перелік таких товарів і порядок їхнього оподаткування визначатиме Кабмін.

У разі сплати податку під час отримання посилки його мають повернути покупцю.

Очікується, що нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року — після ухвалення відповідного рішення урядом.

Окремо парламент підтримав за основу законопроєкт №15460, який передбачає нові митні правила для міжнародних поштових та експрес-відправлень. Його підтримали 267 нардепів.

Зміни щодо оподаткування міжнародних посилок є частиною масштабного податкового пакету та належать до зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом.

№16051-1 — податковий законопроєкт. Він вносить зміни до Податкового кодексу і стосується саме ПДВ на покупки з іноземних маркетплейсів. Для товарів до €150 податок має сплачувати електронна платформа; некомерційні посилки до €45 пропонується звільнити від ПДВ.

№15460 — митний законопроєкт. Він вносить зміни до Митного кодексу і визначає, як митниця оформлюватиме та контролюватиме міжнародні поштові й експрес-відправлення. Це законопроєкт про митні процедури для таких посилок.

Нагадаємо, в липні Кабмін схвалив законопроєкт про скасування пільги на посилки до €150.

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