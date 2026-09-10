Через вимушене обмеження видатків у держбюджеті в Україні можливі затримки соціальних виплат та заробітних плат у державному секторі, а також застосування монетарного фінансування.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання профільного комітету Верховної Ради під час обговорення нової редакції законопроєкту про посилки.

Затримка соціальних виплат: чому може бути

Як відомо, Верховна Рада вже двічі відмовилася ухвалити євроінтеграційний законопроєкт про податок на посилки до €150, що поставило на паузу фінансову допомогу Україні.

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— Ми вимушено застосовуємо заходи з обмеження видатків. Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є. Все залежить від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок. Я не виключаю, що можливі затримки, — сказав очільник Мінфіну.

За його словами, Мінфін може вдатися до емісії гривні для покриття дефіциту, що тягне за собою ризики інфляції та девальвації.

Для уникнення найгірших сценаріїв він пропонує заморозити неактуальні статті видатків, зокрема програми будівництва, перенісши їх на грудень. Водночас це рішення не поширюватиметься на соціальну сферу.

— Ми дійшли до межі. Немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи ціну питання, — стверджує Марченко.

Покрокові заходи відбуваються на тлі оголошеного урядом жорсткого режиму економії. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів вже знайшов 70 млрд грн, які планують спрямувати на потреби Сил оборони України.

Раніше Факти ICTV писали, коли проводяться соціальні виплати у вересні 2026 року та які зміни чекають на тих, хто отримує гроші через Укрексімбанк.

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