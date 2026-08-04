Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2026 року, за оперативною оцінкою, зріс на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомила Державна служба статистики у вівторок, 4 серпня.

Держстат фіксує зростання ВВП у другому кварталі

– За оперативною оцінкою, реальний ВВП у другому кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2025 року – на 0,6%, – йдеться у повідомленні.

У Держстаті зазначили, що оперативна оцінка ВВП грунтується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності.

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До слова, Національний банк України (НБУ) повернув прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2026 рік до 1,8%.

Саме такий показник регулятор прогнозував у січні, однак у квітні знизив очікування до 1,3%.

– Пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності у другому півріччі, – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, у січні – березні 2026 року падіння реального ВВП становило 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Номінальний ВВП у першому кварталі становив 2 047,2 млрд грн.

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