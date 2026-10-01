З 1 жовтня 2026 року основні тарифи на комунальні послуги для населення суттєво не змінюються. Водночас для домогосподарств з електроопаленням на опалювальний сезон передбачений пільговий тариф на електроенергію. Вартість газу для клієнтів Нафтогазу також залишається фіксованою.

Тариф на електроенергію з 1 жовтня

Для більшості побутових споживачів вартість світла становить 4,32 грн за 1 кВт·год.

Для споживачів, які використовують електроопалення, з 1 жовтня до 30 квітня діятиме пільгова ціна 2,64 грн за 1 кВт·год за перші 2000 кВт·год на місяць. Якщо місячне споживання перевищить 2000 кВт·год, то обсяг понад цей ліміт складатиме 4,32 грн за 1 кВт·год.

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У період з 1 червня до 30 вересня для таких споживачів діє тариф 4,32 грн за весь обсяг використаної електроенергії.

Пільговий тариф поширюється на помешкання з електроопалювальними установками, а також на окремі негазифіковані будинки та квартири, які не мають централізованого або автономного теплопостачання.

Для власників двозонних лічильників діє диференційований тариф:

у денний час з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год,

у нічний період з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Тарифи на газ у жовтні

Для клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України тарифний план Фіксований залишається на рівні 7,96 грн за 1 м³.

Ця ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тому з 1 жовтня вартість газу для клієнтів цього тарифного плану не зміниться.

Нові клієнти Нафтогазу можуть обрати тариф Фіксований під час оформлення заяви на приєднання. Чинним клієнтам нічого не потрібно робити — цей тариф застосовується автоматично відповідно до умов постачання.

Тим часом Кабінет міністрів зберіг пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня наступного року, тобто фактично до кінця опалювального сезону.

Тарифи на воду у жовтні

Єдиного тарифу на холодну воду для всієї України немає — вартість централізованого водопостачання та водовідведення залежить від конкретного міста і постачальника.

Тому з 1 жовтня суми у платіжках можуть відрізнятися залежно від населеного пункту. Актуальні тарифи споживачам варто перевіряти на сайтах місцевих водоканалів.

Зокрема, у Вінниці діють окремі рішення щодо тарифів та механізмів компенсації різниці в тарифах.

У Львові тариф Львівводоканалу на централізоване водопостачання та водовідведення також змінювався окремим рішенням місцевої влади. Тому дані про вартість води потрібно перевіряти саме для конкретного міста та періоду.

Таким чином, з 1 жовтня найбільш помітна сезонна зміна стосується електроенергії для домогосподарств з електроопаленням.

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