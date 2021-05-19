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Естонія підтримає Україну на шляху до ЄС і НАТО: зустріч Зеленського з Каллас

Естонія й надалі підтримуватиме Україну на шляху до євроінтеграції. Про це заявила прем’єр-мініст Естонії Кая Каллас, яка нині перебуває з офіційним візитом у Києві.

З президентом Володимиром Зеленським вони підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Глава держави подякував Каллас за постійну підтримку нашої країни на міжнародній арені, зокрема і в Радбезі ООН, а також за реабілітацію українських військових і гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу. Естонія виділила для регіону €500 тис.

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Каллас у свою чергу зазначила, що Естонія активно допомагатиме Україні, щоб вона стала повноцінним членом ЄС та НАТО.

Перед цим Кая Каллас провела зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої заявила, що найкращою відповіддю України на агресію Росії стане проведення реформ, що наближатиме майбутнє членство країни у Євросоюзі та НАТО.

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