Зеленський розпорядився припинити авіасполучення з Білоруссю

Найближчим часом Україна може припинити авіасполучення з Білоруссю.

Про це стало відомо за результатами наради в Офісі президента, яку очолював Володимир Зеленський.

На зустрічі були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри Дмитро Кулеба, Арсен Аваков, Герман Галущенко, Олександр Кубраков, а також заступники керівника ОП Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.

Завтра, 25 травня, Кабмін розгляне президентське доручення щодо закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з і до України.

– Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська, – йдеться у повідомленні ОП.

Столиця Білорусі Мінськ більше п’яти років є головним пунктом пересадок для українців, які подорожують до РФ.

Скандал в аеропорту Мінська

23 травня в аеропорту Мінська затримали Романа Протасевича – засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta.

Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, екстренно посадили через ” надходження сигналу про замінування”. Саме тоді борт пролітав над Білоруссю.

Білоруська влада оголосила Протасевича у міжнародний розшук, його звинувачують в організації мітингів.

На тлі цього скандалу багато європейських країн почали облітати територію Білорусі, щоб не потрапляти в її повітряний простір.

Першою країною, яка відкликала ліцензію національної білоруської авіакомпанії Белавіа, стала Велика Британія.