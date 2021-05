25 травня стало відомо, що США та Росія погодили зустріч їхніх лідерів під час саміту в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Джо Байден та Володимир Путін мають обговорити низку питань, які вважають проблемними у двосторонніх відносинах. Звичайно, очільник США сподівається так стати на шлях налагодження політичного контакту з РФ.

Хоча це також і в інтересах російського президента, навряд чи обійдеться без обговорення питань, в яких Росія не хоче поступатися.

Факти ICTV розповідають, на яких темах зосередяться Байден і Путін і що їхня зустріч дасть Україні.

Основні теми

Головна ціль Байдена на переговорах із Путіним – відновлення передбачуваності та стабільності.

Для США передбачувана і стабільна Росія – це країна, яка не йде на ескалацію в регіоні заради переслідування своїх політичних амбіцій, яка вирішує питання переговорами, а не черговою демонстрацією сили.

Звичайно, це не означає, що йдеться і про стабільність всередині РФ. Можливо, Байден закриє очі на певні внутрішні “конфлікти” та спроби Путіна триматися за президентське крісло, якщо він перестане дестабілізувати ситуацію на міжнародній арені.

Та приводів для оптимізму мало. Згадаймо нещодавнє загострення ситуації на Донбасі, а також і підозру в причетності російських спецслужб до операції із затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Путін знову їде на “торги”, які він вестиме з позиції сили.

– Росія намагатиметься відновити діалог із Заходом. Але Путін це розуміє як торги з різних питань. Щонайменше, щоб до нього ставилися як до рівного, щоб поважали і брали до уваги його інтереси. Торгуватися в питаннях розподілу сфер впливу, у розв’язанні конкретних проблем, щоб з ним домовлялися, – каже політолог.

Тим не менш, потрібно вирішувати питання, які тривалий час перебувають у “підвішеному” стані. Найімовірніше, очільники США і Росії порушать тему безпеки у регіоні (зокрема різноманітних договорів), іранське питання та часткове протистояння Китаю.

Останнє може стати особливо цікавою тезою, адже протистояння КНР для Сполучених Штатів і досі залишається важливою проблемою на порядку денному, а для РФ – це можливість показати, що вони нібито не так вже й сподіваються на допомогу Китаю.

Політичний експерт Олександр Мусієнко сказав Фактам ICTV, що очільник США також прагне дізнатися, чи можливо схилити РФ на свій бік у протистоянні Китаю.

– На мою думку, принципово важливим моментом буде промацування точок взаємодії американцями. Вони хочуть вивчити, наскільки Росія готова говорити і наскільки вона заангажована до співпраці з Китаєм. Тобто чи можливо з РФ вести діалог про стримування КНР. Якщо говорити про формування такого альянсу, то не можна оминути тему безпеки в Європі… Зрозуміло, що питання російсько-української війни важливе для європейців, американців і для нас. І без вирішення цієї ситуації неможливо рухатися далі у напрямку створення потенційних союзів, – пояснює експерт.

Політичний експерт додає, що до цього може додатися й питання Арктики, адже Сполучені Штати вбачають в діях Росії спроби мілітаризувати регіон.

Загалом спектр питань буде досить широким, адже ціль США – перезапуск відносин із Росією. На думку Фесенка, це звична стратегія для демократів. Обамі цього не вдалося зробити, адже у 2014 році РФ анексувала Крим та розпочала збройну агресію на Сході України, тому й мови про “теплі стосунки” між державами не могло бути.

Українське питання

Одним із важливих питань, якого точно торкнуться Байден і Путін, буде конфлікт на Донбасі та анексія Криму. Незначного прогресу можна очікувати лише в питанні врегулювання ситуації на Сході України.

Без України ніхто домовлятися не буде, але президент США точно докладе зусилля для того, щоб активізувати переговорний процес та зняти напругу на кордоні з нашою державою.

Фесенко також не виключає, що серед домовленостей щодо України можуть відновити прямий канал переговорів між США та Росією, на кшталт того, який був між Волкером та Сурковим.

Це лише додасть сил у переговорному процесі, адже раніше цей формат координували з нормандським. Волкер досить часто консультувався з Україною, Францією та Німеччиною, перш ніж зустрічатися з Сурковим. Про щось подібне можуть домовитися і нині.

Водночас Мусієнко вважає, що Україна може розраховувати лише на деескалацію на Донбасі.

– Якщо про щось домовлятимуться, то Росія може продемонструвати деескалацію – припинити обстріли. Це максимум, на що можна очікувати за цих умов, – каже експерт.

В контексті України також часто можна почути заяви про те, що наша держава стане “розмінною монетою” у відносинах США та Росії. Нібито Сполучені Штати закриють очі на російську агресію в Україні, якщо вона поступиться, наприклад, Сирією.

Та цей сценарій не можна назвати ніяк інакше, окрім як фантастикою. За роки російської агресії позиції США не змінилася – вони і надалі підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та залишаються прихильниками вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

– З 2014 року цю дурнувату ідею про розмін (України, – Ред.) на Сирію, Білорусь чи когось ще обговорюють постійно. Але вона жодного разу не підтверджувалася. Крім того, американська дипломатія в такі ігри не грає. Навіть за часів Дональда Трампа нічого подібного не відбулося. Навпаки – відносини між двома країнами погіршилися. Щодо України завдання-максимум – зняти напругу, яка виникла протягом останніх місяців, – пояснює Фесенко.

Шанс на примирення

Якщо говорити виключно про США та Росію, то нині в обох сторін є впевненість, що у відносинах країн за результатами зустрічі настане якщо не “потепління”, то щонайменше – зменшення градусу напруги.

Переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова показали, що багато в чому у держав ще немає спільної позиції.

– Є розбіжності у багатьох питаннях, але щодо певних питань демонструють бажання обговорювати і домовлятися. Не скажу, що це буде “потепління” (відносин, – Ред.), але певна розрядка можлива, – каже Мусієнко.

Одне з джерел Politico також вважає, що зустріч Байдена і Путіна – це можливість говорити про все напряму.

Тим не менш, без неприємних тем не обійдуться. The Washington Post очікує, що президент США згадає не лише Україну, але й арешт Протасевича у Білорусі. А в The New York Times вважають, що ім’я Олексія Навального звучатиме під час зустрічі.

Та будь-яка стабілізація відносин – це компроміс, який має проявляти кожна сторона. Тому не виключено, що Байден або Путін можуть піти на поступки.

Наприклад, нещодавно Сполучені Штати відмовилися від частини санкцій проти Північного потоку-2, що можна сприймати як “жест доброї волі” перед зустріччю двох лідерів.

Та і Росія має проявити своє бажання до покращення відносин.

– Байден спробує нормалізувати відносини з Росією, але не шляхом якихось принципових поступок. Часткові поступки, як щодо Північного потоку, можливі. Але в обмін на це Байден хоче отримати згоду Путіна, що він не демонструватиме агресію щодо України, країн Балтії, деяких інших сусідніх країн, – висловлює думку Фесенко.

Можна з упевненістю сказати, що розмова Байдена і Путіна буде складною. І не лише через розбіжності у поглядах в багатьох питаннях, але й через те, що президент РФ звик з усіма розмовляти з позиції сили.

Залишається лише сподіватися, що це стане початком стабілізації відносин Росії не лише зі Сполученими Штатами, але й з іншими країнами. Особливо з сусідами.