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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Потрібно відокремлювати великий бізнес від політики: Венедіктова про закон про олігархів

ірина венедіктова

Поєднання великого бізнесу і політики впливає на вектор розвитку держави, тому Україні потрібно ухвалити закон про деолігархізацію.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Я ще не бачила проекту закону, але вважаю, що з погляду побудови держави з деолігархізованою системою такий закон потрібен. Адже коли йдеться про певні природні монополії, про великий бізнес, тісно сплетений з політикою, – це процеси, які значно впливають на вектор розвитку держави. Нам потрібно відокремлювати великий бізнес від політики, – переконана вона.

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Закон про олігархів

Президент Володимир Зеленський доручив РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету підготувати законопроект щодо протидії впливу олігархів на політику та ухвалення законів.

Він анонсував, що  у документі повинні прописати, що буде з олігархами, як проти них вводитимуть санкції та як вони ставатимуть бізнесменами.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що законопроект про статус олігархів в Україні або деолігархізацію наразі все ще в роботі, але найближчим часом його внесуть у Верховну Раду.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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