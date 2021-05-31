Події в Білорусі не вплинуть на нормандський формат – Меркель

Попри те, що домовленості, на основі яких тривають переговори у нормандському форматі, називаються Мінськими, ситуація в Білорусі не вплине на процес обговорення врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, зазначивши, що потрібно продовжувати роботу у цьому форматі.

– Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі, – сказала канцлер під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також Ангела Меркель нагадала, що Європа засуджує те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить з громадянським суспільством і опозицією. Зважаючи на це, вона додала, що варто чекати нових санкцій проти режиму Лукашенка.

Кравчук про Мінськ

Напередодні очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що через ситуацію у Білорусі Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів щодо вирішення ситуації на Донбасі.

За його словами, українська сторона проводитиме переговори, звертатиметься до партнерів та ОБСЄ, щоб знайти нове місце для проведення зустрічі.

Таку думку Леонід Кравчук висловив після того, як 23 травня у Мінську примусово посадили пасажирський літак Ryanair та затримали білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.