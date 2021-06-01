Суд залишив Антоненка під домашнім арештом

Шевченківський райсуд міста Києва залишив Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета, під цілодобовим домашнім арештом.

Вирок оголосила суддя Оксана Голуб та наголосила, що це остаточна ухвала, яка не підлягає оскарженню.

– Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення, – сказала Голуб.

Нагадаємо, що захист Андрія Антоненка просив змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання, а сам музикант просив суд задовольнити клопотання адвокатів та розповів, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу і родині важко утримувати дітей.

Розгляд справи відкладено на 8 червня на 13.00.

Вбивство Павла Шеремета

Влітку 2016 року в центрі Києва здійснили підрив автомобіля, в якому перебував журналіст Павло Шеремет, який внаслідок цього загинув.

Підозру в умисному вбивстві Павла Шеремета висунули військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.