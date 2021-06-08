Найбільшу щомісячну зарплату серед мерів обласних центрів отримує очільник Запоріжжя Володимир Буряк (114 тис. грн), найменше – мер Херсона Ігор Колихаєв (15 тис. грн).

Хто з мерів скільки заробляє:

мер Луцька Ігор Поліщук – 77 тис. грн;

мер Кропивницького Андрій Райкович – 73 тис. грн;

мер Хмельницького Олександр Симчишин 64 тис. грн;

мер Чернігова Владислав Атрошенко – 63 тис. грн;

мер Рівного Олександр Третяк – 62 тис. грн;

мер Києва Віталій Кличко – 60 тис. грн;

мер Ужгорода Богдан Андріїв – 55 тис. грн;

мер Одеси Геннадій Труханов – 23 тис. грн;

мер Житомира Сергій Сухомлин – 30 тис. грн;

мер Львова Андрій Садовий – 33 тис. грн;

мер Івано-Франківська Руслан Марцінків – 39 тис. грн;

мера Сум Олександр Лисенко – 44 тис. грн.

За даними руху Чесно, за чотири роки доходи більшості міських голів зросли.

Зарплату керівника міста визначають депутати. Для цього вони користуються постановами Кабміну, які передбачають умови оплати праці.

Водночас Чесно зазначає, що оклади мерів – затверджені постановою Кабміну ще у 2006 році – практично однакові.

Згідно з цим документом, меру міста з населенням понад 1 млн осіб встановлено посадовий оклад розміром 16 940 гривень, мерам міст із населенням до 180 тис. – 15 тис. грн, а всім іншим – 15,9 тис. грн.

Заробітна плата мерів зазвичай залежить від надбавок, доплат і премій, які йому передбачають депутати.

Також до заробітної плати входять відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, матеріальні допомоги та інші виплати.

Наприклад, у квітні заробітна платня Володимира Буряка становила 127,5 тисячі гривень, з яких 73% – премія.

Також премії становлять половину зарплати у мерів Хмельницького, Чернівців, Рівного, Ужгорода, Полтави та Луцька.

Середня зарплата в Україні

Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2021 становила 13 543 грн.

Порівняно з квітнем 2020 року, вона зросла на 29,8%. Водночас порівняно з березнем 2021 року розмір середньої заробітної плати зменшився на 0,5%.

Детальніше про те, яка середня зарплата в Україні, та хто найбільше отримує – читайте на Фактах ICTV.