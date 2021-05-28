В Україні зросла середня зарплата – хто отримує найбільше

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2021 становила 13 543 грн.

Порівняно з квітнем 2020 року, вона зросла на 29,8%. Водночас порівняно з березнем цього року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 0,5%.

У Держстаті також зазначили, що розмір середньої зарплати в Україні наразі у 2,3 рази вищий, ніж рівень мінімалки, яка становить 6 тис. грн.

Найвищу зарплату у квітні отримали в Києві – 20 422 грн, а найнижчу – в Херсонській області – 10 647 грн. Водночас найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій (27 101 грн), а найменше – у тимчасовому розміщенні та організації харчування (6 979 грн).

Де в Україні найвища середня зарплата

У рейтингу великих українських міст за рівнем середньої зарплати за місяць лідирує Львів, у якому в середньому заробляють 31 655 грн.

Це на 824 грн більше, ніж у Києві, де платять 30,831 грн. Хоча у столиці більше можливостей знайти роботу, але тут і найбільша конкуренція серед претендентів.