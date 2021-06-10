Народний депутат з Голосу Ярослав Юрчишин заявив, що він і ще дев’ять колег мають намір вийти з партії та фракції.

Він підтвердив, що з Голосу можуть вийти: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін і Ярослав Юрчишин.

За його словами, ці люди підписалися під першим зверненням про необхідність скликати з’їзд.

– Ми бачимо, що керівництво партії не готове до демократичного діалогу. Партія Голос йшла в політику, щоб відстоювати демократичні цінності. Таким чином, партія вичерпала себе як демократичний механізм, – так він пояснив свою позицію.

Юрчишин додав, що рішення про членство у фракції ухвалюватимуть усі 10 депутатів.

– Зараз розглядаються варіанти і про подання заяв про вихід з партії, і про створення неформальної або ж формальної групи в межах парламенту. А поки що це все – різні сценарії, остаточного рішення немає, – сказав нардеп.

Вихід Притули з Голосу

7 червня телеведучий Сергій Притула заявив про вихід з партії Голос.

За його словами, він не знайшов спільної мови з новим керівництвом політсили.

Притула сказав, що партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з Голосу.

Фото: Ярослав Юрчишин