Народний депутат з Голосу Ярослав Юрчишин заявив, що він і ще дев’ять колег мають намір вийти з партії та фракції.
Він підтвердив, що з Голосу можуть вийти: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін і Ярослав Юрчишин.
За його словами, ці люди підписалися під першим зверненням про необхідність скликати з’їзд.
– Ми бачимо, що керівництво партії не готове до демократичного діалогу. Партія Голос йшла в політику, щоб відстоювати демократичні цінності. Таким чином, партія вичерпала себе як демократичний механізм, – так він пояснив свою позицію.
Юрчишин додав, що рішення про членство у фракції ухвалюватимуть усі 10 депутатів.
– Зараз розглядаються варіанти і про подання заяв про вихід з партії, і про створення неформальної або ж формальної групи в межах парламенту. А поки що це все – різні сценарії, остаточного рішення немає, – сказав нардеп.
Вихід Притули з Голосу
7 червня телеведучий Сергій Притула заявив про вихід з партії Голос.
За його словами, він не знайшов спільної мови з новим керівництвом політсили.
Притула сказав, що партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недоброчесних персонажів з Голосу.
Фото: Ярослав Юрчишин