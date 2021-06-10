Народный депутат из Голоса Ярослав Юрчишин заявил, что он и еще девять коллег намерены выйти из партии и фракции.

Он подтвердил, что из Голоса могут выйти: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

По его словам, эти люди подписались под первым обращением о необходимости созвать съезд.

– Мы видим, что руководство партии не готово к демократическому диалогу. Партия Голос шла в политику, чтобы отстаивать демократические ценности. Таким образом, партия исчерпала себя как демократический механизм, – так он объяснил свою позицию.

Юрчишин добавил, что решение о членстве во фракции будут принимать все 10 депутатов.

– Сейчас рассматриваются варианты и о подаче заявлений о выходе из партии, и о создании неформальной или же формальной группы в пределах парламента. А пока что это все — различные сценарии, окончательного решения нет, – сказал нардеп.

Выход Притулы из Голоса

7 июня телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии Голос.

По его словам, он не нашел общий язык с новым руководством политсилы.

Притула сказал, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из Голоса.

Фото: Ярослав Юрчишин