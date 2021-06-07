Телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із партії Голос.

— Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід із партії Голос. Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилася від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення, – написав Притула у Facebook.

Він зазначив, що намагався вести діалог із новим керівництвом, але нічого не вийшло, тому він вирішив дистанціюватися.

— Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тис. українців. Але діалогу не вийшло, і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд Голосу у регіонах, які два роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні верхи не чують низів, і ця глухота призводить до критики всіх без винятку членів команди Голосу, – додав він.

Притула заявив, що партійні ряди почали очищати від тих, хто критикував недобропорядних персонажів із Голосу.

— А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими “функціонерами” мені не по дорозі. І надалі супутників на тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше, — сказав він.

У лютому 2021 року Притула рішенням партії перестав бути членом політради Голосу, але залишився у партії.

Сергій Притула балотувався у мери Києва восени 2020 року, але тоді перемогу отримав Віталій Кличко. Попри це, Притула заявив, що задоволений результатами перегонів.

Ще тоді він запевнив, що планує залишатися у політиці, активно розвиватися у цій сфері і брати участь у формуванні фракції Голос та програмі її функціонування.

Джерело: Сергій Притула