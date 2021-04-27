Це не виступи в клубах чи на стадіонах: Рудик про бажання Притули очолити Голос

Голова партії Голос Кіра Рудик прокоментувала заяву громадського діяча і її однопартійця Сергія Притули про бажання очолити політсилу.

Вона зазначила, що такі активні амбіції – це добре, але додала, що очолювати партію – це важка робота.

– Пан Притула з нами півтора роки. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, мером, членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар’єри. Тепер він хоче очолити Голос. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається, – пояснила Рудик.

Крім того, Кіра Рудик додала, що під час попереднього з’їзду партії вона отримала 90% підтримки, яка, на її думку, досі зберігається. Вона зазначила, що черговий з’їзд партії Голос відбудеться в середині літа.

Саме під час нього вирішать, чи мають амбіції Сергія Притули право на існування. Також Кіра Рудик запевнила, що розбіжностей щодо ціннісних орієнтирів у Голосі зараз немає.

Кіра Рудик очолює партію Голос з березня 2020 року. Її обрали під час з’їзду політсили після того, як Святослав Вакарчук повідомив, що більше не є головою партії.

Водночас днями український телеведучий і член партії Голос Сергій Притула в одному з інтерв’ю заявив, що бачить себе новим керівником партії Голос. Він хоче домогтися проведення партійного з’їзду, де буде обговорюватися питання зміни керівника.

Близько місяця тому 10 депутатів Голосу також оприлюднили спільну заяву, у якій критикували Кіру Рудик і закликали переобрати її на з’їзді політсили.